Québec appelé à en faire davantage pour les médias d'information

Avec ou sans pandémie, les journaux, les stations de radio, les chaînes télévisées et leurs équivalents numériques demeurent fragiles, rappelle un nouveau rapport parlementaire, qui invite le gouvernement Legault à redoubler d'ardeur pour s'assurer de la survie d'une presse québécoise libre et indépendante.

Le document de 48 pages  (Nouvelle fenêtre) a été rendu public mardi. Il est issu du mandat d'initiative sur l'avenir des médias d'information que s'est donné la Commission sur la culture et l'éducation en mars 2019.

Le rapport – cautionné de manière unanime par tous les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, y compris la Coalition avenir Québec, majoritaire au Parlement – contient 20 recommandations.

La première stipule que le gouvernement du Québec augmente les dépenses publicitaires gouvernementales investies dans les médias locaux, régionaux et nationaux et qu’il leur réserve un pourcentage significatif .

Une autre préconise qu'il limite les investissements publicitaires des ministères et organismes publics dans "les géants du numérique", soit les GAFAM, à un pourcentage établi , qui n'est toutefois pas précisé.

Pour mener à terme ses travaux, la Commission a reçu 87 mémoires et entendu plus de 50 intervenants à Québec, Matane et Rouyn-Noranda.

Lors de son arrêt à Matane, la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent a notamment réclamé que la mission de Télé-Québec soit modifiée pour y intégrer la production et la diffusion d'informations régionales. Cette requête ne figure toutefois pas dans les recommandations finales du rapport.

La société CBC/Radio-Canada a également participé aux consultations en soumettant un mémoire de 21 pages  (Nouvelle fenêtre) .

Plus de détails suivront.