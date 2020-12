Un partenariat entre Optimum et Nouveaux pères

C’est notamment pour mieux faire connaître ses services qu’Optimum annonce ce partenariat. Le blogue Nouveaux pères offre un regard humoristique sur la réalité des parents et valorise le rôle des pères dans une famille.

Malheureusement, encore en 2020, trop peu d’hommes souffrant de détresse psychologique se tournent vers les services professionnels dont ils ont besoin, explique par communiqué le directeur général du Centre de ressources pour homme, Sébastien Ouellet. Nous croyons que les gars de Nouveaux pères, par leur approche humoristique et positive, contribuent à faire tomber les barrières. Nous sommes très fiers de pouvoir désormais les compter dans notre équipe.

Optimum offre entre autres de l’entraide psychosociale, de l’hébergement avec ou sans enfants et de l’aide pour mettre fin à des comportements violents chez les hommes. L'organisme offre des services à Roberval, Dolbeau-Mistassini et Alma. L'hébergement est disponible à Alma, à la Maison Oxygène.

Pour les fondateurs de Nouveaux pères, Maxime Pearson et Samuel Tremblay, il s’agit d’une occasion pour encourager les hommes à aller chercher de l’aide s’ils en ont besoin.

C’est une fierté de nous associer à une organisation comme celle d’Optimum, dont les services sont essentiels à la communauté et avec qui nous partageons des valeurs communes, estiment les deux hommes originaires de Dolbeau-Mistassini. C'est d’autant plus vrai considérant la période difficile que nous traversons. Plusieurs hommes vivent ou vivront de la détresse dans les prochains mois, et on veut les encourager à se tourner vers des gens humains et qualifiés pour les aider.

Plusieurs actions de communication seront déployées prochainement, notamment sur les réseaux sociaux, afin de faire la promotion des services offerts par Optimum. Une campagne de financement est également prévue en janvier prochain.