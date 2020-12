Les Yukonnais refusant de porter le masque s'exposent à une amende de 500 $

La mesure fait l’objet d’un arrêté ministériel adopté le 30 novembre. Celui-ci est possible en vertu de la Loi sur les mesures civiles d’urgence. Selon cet arrêt, toute personne de 5 ans ou plus, à moins d’exceptions, doit porter le masque dans tout espace public intérieur.

Les endroits publics intérieurs sont les commerces, les salles d'attente, les toilettes publiques, les ascenseurs, et les espaces partagés sur un lieu de travail comme les couloirs ou les halls d’entrée.

La Ville de Whitehorse a déjà imposé le port du masque pour tous ceux qui utilisent son système de transport en commun et dans les couloirs du Centre des Jeux du Canada.

La peine pour toute infraction au décret territorial, y compris celle d’adopter un comportement abusif ou agressif , est une amende de 500 $.

En point de presse mardi, le premier ministre Sandy Silver a insisté sur le fait que le port du masque ne remplace pas les autres mesures de précaution comme la distanciation physique et le lavage des mains.

Néanmoins, les autorités ont indiqué qu’il y existe des exemptions à la nouvelle règle, entre autres, pour ceux qui souffrent de problèmes de santé physique ou mentale connus.

Le médecin hygiéniste en chef du Yukon, Brendan Hanley, veut renforcer l'éducation [donner le] temps pour les gens de s'habituer à ces nouvelles règles.

Avant les sports et après, c’est obligatoire [de porter le masque], mais pendant l’activité c’est permis de ne pas porter le masque, a précisé Brendan Hanley. Il ajoute, dans le lieu de travail, si on est situé dans le bureau ou dans une salle de réunion, ce n’est pas obligatoire, mais dans les endroits communs c’est maintenant obligatoire.

Mardi, le Dr Hanley a par ailleurs insisté à plusieurs reprises sur l’importance pour tous de ne pas se rendre au travail s’ils présentent des symptômes de maladie.

Le médecin hygiéniste a affirmé que plusieurs des cas recensés de COVID-19 au territoire, sans en préciser le nombre, sont reliés à des transmissions sur les lieux de travail.

C’est impressionnant qu’il y a certains cas où on a témoigné de la transmission du virus sur les endroits de travail, plus d’une fois, et ça s'est répandu à la maison. C’est une situation, même avec cette vingtaine de cas, on a vu plusieurs fois cette méthode de transmission [...] C’est de constater fortement que c’est vraiment un risque de transmission d'apporter l’infection sur les lieux de travail.

Brendan Hanley, médecin hygiéniste en chef du Yukon