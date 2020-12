100 personnes inscrites à Ville-Marie pour le Défi 100 milles

Pour une deuxième année consécutive, l'administration municipale a décidé de payer les frais d'inscription à tous les citoyens de Ville-Marie qui s'inscrivent à l'activité.

Le défi, créé il y a huit ans par des gens de l'Abitibi-Témiscamingue, consiste à parcourir au minimum un mille par jour pendant 100 jours consécutifs.

L'an passé, seulement 15 résidents de Ville-Marie s'étaient inscrits au défi.

La conseillère municipale Adèle Beauregard croit que la promotion et les ambassadeurs ont fait toute la différence.

Je pense que ç’a été un travail d'équipe cette année. Le conseil a embarqué tout de suite dans l'idée en payant les frais d'inscription. Beaucoup de personnes ont accepté de faire des capsules et devenir ambassadeurs. Ça invitait d'autre monde et ç’a été l'effet boule de neige et ça a fait wow , se réjouit-elle.

Des marcheurs diversifiés

Le Défi 100 milles a lieu du 1er décembre 2020 au 10 mars 2021.

À Ville-Marie, les plus jeunes participantes ont 7 ans, alors que les doyennes sont âgées de 85 et 81 ans.

Moi je marche déjà une heure par jour, donc aussi bien participer que de marcher seule , affirme Chantale Lacasse, 85 ans.