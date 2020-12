COVID-19 : nous répondons à vos questions au sujet du temps des fêtes

Pour savoir sous quel code de couleur se trouve votre région, cliquez ici.

Je suis un étudiant qui habite seul en zone confinée, est-ce que je peux aller célébrer avec des amis? Est-ce que je peux recevoir à la maison?

L’Ontario ne permet pas les rassemblements du temps des fêtes avec des gens de plus d’un ménage dans les zones confinées, la seule exception étant si les membres d’un ménage accueillent chez eux une personne qui vit seule.

Les étudiants qui désirent retourner chez leurs parents pendant la période des fêtes ont comme consigne de réduire leurs contacts de 10 à 14 jours avant de rentrer à la maison. Photo : Radio-Canada / Andrew Lee

Il est donc possible, dans certaines situations très précises, de recevoir à la maison des personnes qui ne vivent pas sous votre toit.

Si vous prévoyez de retourner chez vos parents habitant dans une autre région pour le temps des fêtes, l’Ontario recommande de réduire vos contacts avec les autres de 10 à 14 jours avant le moment de votre départ.

Nous sommes en zone orange et nous souhaitons aller rendre visite à nos parents plus âgés en zone verte, est-ce possible et quelles précautions doivent être prises?

La province ne recommande pas aux personnes qui habitent dans une zone où la transmission est plus élevée (orange) de se rendre dans une zone où la transmission y est plus basse (verte) pour une raison non essentielle.

Il n'est pas recommandé de rendre visite à des membres de notre famille qui habitent dans des zones où la transmission est moins importante. Photo : getty images/istockphoto / EllenaZ

L’Ontario classe cette activité dans sa liste d’activités plus risquées.

La province considère par ailleurs que visiter de la famille et des amis pour des raisons non essentielles constitue aussi une activité des fêtes risquée.

L’Ontario recommande des activités à distance avec la famille pour le temps des fêtes.

Nous sommes en zone rouge et nous souhaitons aller rendre visite à notre famille au Québec, qui permet les rassemblements durant les fêtes, est-ce possible?

Le gouvernement de l’Ontario ne recommande pas de se déplacer hors de la province lors du temps des fêtes surtout des zones où la propagation est plus importante vers des régions dont la propagation est plus faible.

Un porte-parole du ministère de la Santé affirme par ailleurs que lors d’une visite chez quelqu’un d’autre, il faut considérer aller dormir ailleurs que chez les gens qui nous accueillent.

Les grands rassemblements du temps des fêtes ne devraient être organisés nulle part au pays. Photo : Dereck Doherty

Du côté du Québec, une destination qui pourrait attirer plusieurs Ontariens, les voyages entre les provinces ne sont pas recommandés non plus. Les visiteurs qui arrivent chez un ménage doivent avoir accès à leurs propres chambre et salle de bain et doivent respecter les consignes comme la distance de deux mètres et le port du masque.

Autre province limitrophe, le Manitoba décourage aussi les voyages non essentiels entre les provinces. Une porte-parole provinciale recommande plutôt des moyens virtuels de communication avec la famille pendant la période des fêtes.

