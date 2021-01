Santiago, le petit superhéros

Juste de voir comment il est gentil avec les autres enfants : il veut toujours aider ses sœurs. Juste la façon dont il voit la vie... Pour moi, c'est une source d'inspiration , lance avec fierté sa mère, Renata.

Malheureusement pour son garçon, son rêve de porter l'uniforme ne pourra jamais se réaliser.

À seulement 4 ans, Santiago est gravement malade. Il risque de perdre la vue.

Atteint de la maladie FEVR, le petit Santiago est évalué à un stade 3 sur 5. Photo : Radio-Canada / Hugo Lalonde, caméraman

Il est atteint de la vitréorétinopathie exsudative familiale (FEVR), une maladie rare dont le principal effet est le décollement de la rétine de l’œil.

En 2020, c'est tout l'univers de ses parents, Sean de Souza et Renata Valderrama, qui a basculé quand le diagnostic est tombé au CHU Sainte-Justine, à Montréal. Il aura fallu trois ans avant qu'un spécialiste trouve la cause du trouble de vision de Santiago.

Renata et moi, on donnerait nos yeux à notre enfant si on le pouvait , affirme sans détour Sean.

C'était très difficile à entendre , se souvient Renata.

Une maladie extrêmement rare

L'ophtalmologiste Marie-Claude Robert précise que la maladie FEVR est extrêmement rare.

C'est une maladie qui affecte la rétine périphérique de jeunes enfants. La rétine est mal formée, et en raison de vaisseaux mal formés, il peut y avoir diverses complications, dont le décollement de la rétine , explique la Dre Robert, qui pratique sa spécialité au CHU Sainte-Justine.

Pour l'heure, il n'existe aucun traitement permettant une guérison complète. La recherche médicale n'a permis, jusqu'à maintenant, que de ralentir et de limiter les effets sur la vision d'un enfant.

Morphologiquement, la maladie FEVR ressemble beaucoup à la rétinopathie du prématuré, qui, elle, est une maladie plus fréquente pour les bébés nés avant 36 semaines. Il y a plusieurs équipes de recherche au CHU Ste-Justine pour cette pathologie, donc il y a des avancées , souligne la médecin spécialiste.

C'est une situation très difficile à vivre. C'est un deuil pour la famille de vivre avec un enfant qui a une perte de vision. Dre Marie-Claude Robert, ophtalmologiste au CHU Sainte-Justine

La Dre Marie-Claude Robert est ophtalmologiste au CHU Ste-Justine. Photo : Radio-Canada / Philippe Dubois, caméraman

Le petit Santiago a donc reçu un premier traitement au laser en juillet dernier, toujours au CHU Sainte-Justine. La chirurgie a pour but de solidifier la rétine de l’œil le moins endommagé, avant qu'elle ne commence à se détacher.

Je suis vraiment fière de lui , résume Renata à propos de son fils, qui devra visiter l'hôpital à plusieurs reprises au cours des prochaines années.

Je vois comment Santiago essaie d'être un enfant normal et libre. Renata Valderrama, la maman de Santiago

Santiago a débuté des traitements au laser au CHU Sainte-Justine pour ralentir les effets de la maladie FEVR. Photo : Radio-Canada / Courtoisie

Elle et son conjoint se sont juré de lui donner leur amour inconditionnel, de la confiance et les outils nécessaires pour l'amener vers l'autonomie dans sa vie future. C'est la mission qui les habite.

Une famille plus unie que jamais

Sean et Renata ont également deux autres enfants : Kiva, 20 mois, et Hadessah, 5 ans. L'amour pour leurs enfants est viscéral et inconditionnel.

Le couple dit ne pas être du genre à se victimiser. Pour eux, pas question d'affirmer que l'année 2020 est la pire de leur vie.

Bien au contraire, ils retirent du positif de l'année qui se termine, malgré l'adversité.

J'ai perdu mon emploi en raison de la pandémie. J'ai passé près de sept mois en confinement à la maison. C'est au cours de cette période que Santiago a reçu son diagnostic. J'ai eu la chance d'être présent au moment où ma famille avait le plus besoin de moi. Sean de Souza, le papa de Santiago

Sean de Souza et Renata Valderrama sont fiers d'avoir bâti une famille unie malgré les imposants défis que la vie met sur leur route. Ils sont en compagnie de leurs enfants : Kiva (20 mois), Santiago (4 ans), Hadassah (5 ans), ainsi que de leur grand-maman, Virginia Maldonado. Photo : Radio-Canada / Pascal Robidas

Les parents du petit Santiago ne considèrent pas que leur vie sera moins bonne qu'auparavant. Au contraire, ils affirment qu'elle sera seulement différente.

Ce qui a déjà changé, c'est que la famille a ralenti son rythme de vie pour profiter du moment présent. Chaque instant passé en famille a pris de la valeur.