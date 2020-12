Plus de 180 000 $ d'amendes pour le non-respect des ordonnances de santé

Les derniers chiffres concernant les amendes ont été annoncés par le premier ministre Brian Pallister en conférence de presse mardi.

Parmi les 100 constats d'infractions remis :

22 amendes de 5000 $ ont été données à des entreprises.

48 amendes de 1296 $ ont été données à des personnes accusées de ne pas respecter les ordonnances.

23 amendes de 298 $ ont été données à des personnes pour le non-port du masque à l’intérieur d’un lieu public.

Sept amendes ont été données par les services de police des collectivités des Premières Nations.

Le montant des amendes données la semaine passée s’élève à 181 574 $ contre 126 082 $ la semaine précédente, soit une augmentation d'environ 55 000 $.

Amendes pour les rassemblements dans les cultes religieux

Une amende de 1296 $ a été remise à un des participants à la cérémonie religieuse tenue à l'église Church Springs à Winnipeg le week-end dernier, indique le communiqué de presse de la province. Une enquête est toujours en cours et de nouvelles amendes pourraient être distribuées.

L’église Church of God à Hanover a reçu une amende de 5000 $ et six personnes ont reçu une contravention de 1296 $. Un premier rassemblement interdit a eu lieu le dimanche 22 novembre, mais un rassemblement à une fois de plus eu lieu le dimanche 29 novembre.

Là encore, des enquêtes concernant ces deux événements sont toujours en cours et plus d’amendes seront éventuellement remises.

Par ailleurs, Brian Pallister a indiqué que 30 constats d'infractions ont été donnés lors d'une manifestation anti-masque à Steinbach qui a eu lieu samedi 14 novembre. Les enquêtes se poursuivent et la province compte remettre plus d'amendes reliées à cet événement.

La province fera respecter les règles même dans les municipalités qui n'agissent pas

Il y aura des conséquences pour ceux qui ne respectent pas les ordres sanitaires. C'est incroyablement décevant que des gens ignorent de manière flagrante des ordres mis en place pour protéger les Manitobains , a déploré le premier ministre.

Interrogé pour avoir son avis concernant le fait que certaines municipalités ne font pas respecter les restrictions liées à la COVID-19, Brian Pallister a déclaré que si elles ne le font pas, la province le fera.

Nous ferons respecter les règles dans les municipalités, tout comme nous l’avons fait le week-end dernier, qu’elles aient des agents municipaux ou non , a-t-il souligné.

La mise à jour concernant les amendes survient alors que le Manitoba affiche toujours un nombre de personnes hospitalisées élevé en raison de la COVID-19. Sur les 338 personnes hospitalisées mardi, 48 sont aux soins intensifs.

Les 283 cas annoncés mardi portent à 17 107 le total de cas décelés dans la province depuis le début de la pandémie.

La GRC distribue 21 amendes

De son côté, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a indiqué mardi par communiqué qu’elle avait remis 21 amendes entre le 21 et le 27 novembre.

Elle ajoute avoir reçu 359 appels par rapport la COVID-19 . Dans 49 cas, les policiers ont donné un avertissement verbal. Dans 21 autres cas, les policiers ont remis une contravention pour défaut de se conformer à une ordonnance provinciale d’urgence en vertu de la Loi sur la santé publique , précise la GRCGendarmerie royale du Canada .

Parmi les contraventions remises, huit d’entre elles concernant la tenue d’un rassemblement, cinq le non respect d’une directive d’isolement, quatre pour la présence, dans une résidence, de personnes extérieures au foyer.

Par ailleurs, trois amendes ont été remises pour non-port du masque et une pour une participation a un rassemblement important .

Depuis avril, la GRCGendarmerie royale du Canada a distribué 99 amendes et émis 188 avertissements.