En pleine pandémie, un entrepreneur de Nigadoo agrandit son commerce

Chez Boudreau abrite sous le même toit une panoplie de services, dont une station-service, un casse-croûte, un dépanneur et un gymnase. On y vend même des vêtements. Le propriétaire Mario Boudreau a décidé d'agrandir, et ce, malgré la pandémie.

Les premiers mois, c'était tranquille un peu. Mais après ça, ç'a explosé. Puis c'est beaucoup, beaucoup plus occupé , indique Mario Boudreau.

Mario Boudreau, propriétaire de l'entreprise Chez Boudreau à Nigadoo. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Dans certains secteurs, les ventes ont augmenté de 35 % à 50 %. Les articles de décoration, les vêtements de sécurité et surtout les uniformes ont gagné en popularité ces derniers mois.

On vend beaucoup d'uniformes parce que les foyers de soins, les hôpitaux et tout ça, ils ont besoin beaucoup plus d'uniformes , constate M. Boudreau.

Les vêtements d'hiver s'envolent aussi très rapidement.

C'est fou raide, les manteaux, les affaires d'hiver. Le monde achète beaucoup : les bottes d'hiver, des bottes de motoneige, des habits de motoneige. Il va y avoir un manque cet hiver à cause de ça , lance Mario Boudreau.

L'espace additionnel comprendra entre autres des salles d'essayage et permettra aux clients de respecter encore mieux la distanciation physique.

Ce sera plus espacé, ça va donner une chance aux clients d'être plus à l'aise. Mario Boudreau, propriétaire de Chez Boudreau

Davantage d'achats locaux

Les clients font davantage leurs emplettes dans la région depuis le début de la crise sanitaire.

Le monde de par ici allait à Montréal, à Québec, à Moncton et à Halifax pour magasiner. Mais là ils ne le font plus, ils achètent localement , note-t-il.

Les clients confirment le phénomène.

On va vouloir donner notre argent aux entreprises locales, on n'ira pas le donner ailleurs là. Suzanne Savoie, cliente

Si je ne suis pas obligé d'aller en ville, je n'y vais pas. On essaye de se tenir le plus loin possible des personnes , ajoute un autre client de longue date, Gérard Comeau.

L'entreprise Chez Boudreau à Nigadoo. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Malgré son succès, Mario Boudreau ne compte pas se tourner pour l'instant vers les ventes en ligne.

Ça prend beaucoup de temps. Il y a juste sept jours dans une semaine, j'ai pas inventé le huitième encore , conclut-il en riant.

L'agrandissement devrait être complété au début de la prochaine année, en janvier ou en février.