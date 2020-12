Pas d'examens de conduite dans le Nord de l’Ontario pour les Torontois

La décision du gouvernement soulage des écoles de conduite de la région, qui estiment que les Torontois pénalisent leur clientèle. Mais des conducteurs de la Ville Reine, eux, en font les frais.

C’est notamment le cas d’Alison MacMillan, qui avait réservé sa place dans un centre Test au Volant de Sudbury le 1er décembre. Après six semaines d’attente, son examen pratique a été annulé.

C’est très frustrant. J’essaie d’avoir mon permis depuis plusieurs mois. [...] Mais je comprends aussi pourquoi ça arrive. Je ne peux pas vraiment blâmer qui que ce soit. Alison MacMillan, résidente de Toronto

Depuis le 23 novembre, tous les examens pratiques de conduite sont annulés pour les régions de Peel et de Toronto, qui sont en confinement. Et depuis le 30 novembre, les habitants de ces zones ne peuvent plus passer de test de conduite en dehors de leur région d’attache afin de prévenir la propagation de la COVID-19 .

La Torontoise dit avoir réservé un test de conduite à Sudbury pour éviter les longs délais d’attente de la métropole. Au début de l’automne, explique-t-elle, les temps d’attente dans les succursales de sa région étaient de plusieurs mois.

Les centres Test au Volant, seuls endroits permettant de passer l’examen pratique de conduite en Ontario, ont considérablement ralenti leurs activités depuis le début de la pandémie. Ils sont d’ailleurs demeurés fermés jusqu’en juin.

Si Alison MacMillan a pu obtenir un nouveau rendez-vous pour un examen en mars, un nouvel emploi en janvier l’obligera à se déplacer pour le travail. Je ne suis pas sûr de ce que je vais faire. [...] Ça rend tout ça difficile , laisse-t-elle tomber.

Deux à trois mois d’attente supplémentaire

Depuis le début de la pandémie, des écoles de conduite du Nord de l’Ontario ont remarqué un afflux marqué d’habitants du sud venant passer leur test de conduite dans la région.

Louise Carrière, directrice de l’école de conduite Laurentian Driving School, soutient que le phénomène pénalise ses élèves. Quand le centre Test au Volant ouvrait des rendez-vous, ils étaient tous pris par des gens de Toronto. Ça, ça donne de la frustration chez nos élèves parce qu’eux aussi ont hâte d’avoir leur licence.

Elle estime qu’en raison des délais de la pandémie et de l’afflux des habitants du sud de l’Ontario, les délais d’attente pour passer un examen de conduite pratique dans la région sont de deux à trois moins plus long qu’à l’habitude.

Sergio Salmaso, directeur de l’école de conduite Driving School North, à une heure de Sudbury, remarque le même phénomène.

Ce n’est pas nouveau que ces personnes-là viennent dans le Nord pour passer leur permis ou faire des cours de conduite, mais avec la pandémie, on dirait qu’il y a plus de monde. Sergio Salmaso, directeur de l’école de conduite Driving School North

C’est sûr que la pandémie ralentit nos demandes, mais avec les gens qui viennent d’ailleurs que notre coin, c’est pire , dit-il.

Écoles de conduite sous pression

Louise Carrière ajoute que la situation crée des tensions. Depuis la réouverture de son auto-école en juillet, elle dit recevoir une douzaine d’appels par jour d’habitants de Toronto et de la région de Peel voulant obtenir leur permis de conduire à Sudbury.

Si ce ne sont pas des appels, ça va être deux ou trois personnes qui vont rentrer au cours de la journée dans notre succursale pour des leçons ou différents services pour passer leur permis , explique la directrice de l’école de conduite Laurentian Driving School.

Elle précise que plusieurs viennent frapper à sa porte pour tenter d’emprunter une automobile, comme son école est située en face d’un centre de test. Débordé et soucieux de limiter la propagation de la COVID-19, son établissement n’offre pas de services aux gens venant d’une autre région.

Ils viennent nous voir en pensant qu’on a une auto pour eux. Certains deviennent un peu stressés, ils disent qu’on a des préjugés, car ils viennent du Sud. Louise Carrière, directrice de l’école de conduite Laurentian Driving School

Bien que la nouvelle directive empêchera les déplacements des habitants des zones en confinement vers les centres Test au Volant des autres régions, Louise Carrière aimerait que le gouvernement aille plus loin.

Moi je me dis que l’on devrait arrêter [les voyages entre les zones pour passer un permis de conduire] dès que la zone est rouge , estime-t-elle.

Au mois de septembre, la directrice et plusieurs autres membres du personnel d’écoles de conduite ont d’ailleurs écrit une lettre au premier ministre Doug Ford.