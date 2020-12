Le port du masque obligatoire pour les services à domicile

La Loi sur la santé et sécurité au travail s'applique aussi pour les travailleurs de la construction, le déménageur ou le livreur de meubles en contexte de pandémie

Le porte-parole de la CNESST, Nicolas Bégin, soutient qu'ils sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour se protéger et protéger les clients.

L'employeur doit revoir les méthodes de travail de façon à ce qu'il y ait une distance de 2 mètres entre les personnes et si c'est impossible dans un domicile privé, le travailleur a l'obligation de porter le masque de procédure et des lunettes ou une visière de protection , indique monsieur Bégin.

Pour sa part, l'avocate civiliste Me Annie-Élizabeth Girard mentionne que les employeurs doivent faire respecter les consignes sanitaires pour se dégager de toute responsabilité si un employé contracte la COVID-19 en milieu de travail.

Si vous faites appel à un plombier pour un dégât d'eau et qu'il refuse de porter le masque de protection, vous pouvez exiger qu'il le fasse. S'il maintient son refus et que votre dégât cause d'importants dommages, le client pourrait entreprendre une réclamation pour être indemnisé.

Me Annie-Élizabeth Girard, avocate