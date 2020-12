Une conseillère de Témiscouata-sur-le-Lac démissionne

Mme Rousseau a remis sa démission lundi, un jour après que 66 % des Témilacois se sont prononcés en faveur du projet de construction d'un aréna dans le secteur Cabano et d'un centre multifonctionnel dans le secteur Notre-Dame-du-Lac.

L'ex-conseillère militait dans le camp du non afin que ce projet ne voie pas le jour, notamment en raison de son coût.

Annette Rousseau admet que le résultat du référendum a motivé, en partie, sa décision de quitter le conseil municipal.

Lors de la fusion entre Cabano et Notre-Dame-du-Lac, il était dit que les deux quartiers allaient conserver ce qu'ils avaient. Et après, tous les projets qui étaient mis de l'avant pouvaient être mis en commun , a-t-elle expliqué. C'est la première chose qui n'a pas été respectée chez nous. Si on regarde Notre-Dame-du-Lac, rien n'est parti de Cabano pour s'en venir à Notre-Dame-du-Lac.

Mme Rousseau estime que depuis la démission de l'ex-conseillère du district 6, Élisabeth Cloutier, survenue en décembre 2019, elle était la seule élue à défendre les intérêts du secteur Notre-Dame-du-Lac.

Je ne peux pas me battre. Je ne suis pas un Don Quichotte non plus. J'ai donné tout ce que je pouvais et je ne pouvais pas aller plus loin que ça , a-t-elle expliqué.

On ignore pour l'instant s'il y aura des élections partielles afin de pouvoir les sièges des districts 5 et 6 de Témiscouata-sur-le-Lac. Les prochaines élections générales municipales sont prévues en novembre 2021.

Mme Rousseau était conseillère municipale depuis 11 ans, soit depuis la fusion des quartiers Cabano et Notre-Dame-du-Lac afin de former la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac.

D'après les informations de Jérôme Lévesque-Boucher