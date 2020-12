Le parcours antiécureuils de Mark Rober, la vidéo la plus regardée de YouTube en 2020

Que ce soit au sujet des rouages de l’horticulture ou des origines du racisme, la population canadienne a plus que jamais cherché à se divertir, à s’informer et à s’éduquer en cette année marquée par une pandémie. Voilà du moins la conclusion à laquelle on arrive si l’on se fie au palmarès des vidéos les plus regardées au pays en 2020 sur YouTube, un bilan dévoilé mardi par la plateforme.

En tête de liste, les internautes du pays sont visiblement sous le charme d'une idée née du confinement de l’Américain Mark Rober, ex-ingénieur de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), qui a construit un impressionnant parcours dans sa cour arrière pour empêcher les écureuils d’atteindre ses mangeoires à oiseaux. Ce contenu – hautement divertissant – a été vu près de 50 millions de fois en six mois sur YouTube.

Et qui dit divertissement dit aussi jeux vidéo. La chaîne Dream a cumulé plus de 51 millions de visionnements en trois mois pour une vidéo d’une course rapide (speedrun) du jeu Minecraft alors qu’un joueur était chassé par trois autres personnes pour l’empêcher de terminer la partie.

Mais au-delà du divertissement, la population canadienne entendait à rire, cette année. Une vidéo d'Anonymotif, un montage musical d’un point de presse du premier ministre Justin Trudeau mettant en vedette ses choix de mots inusités pour parler de la pandémie, s’est hissée au troisième rang du palmarès YouTube.

Au Québec

La population québécoise passe visiblement beaucoup de temps à la maison : les vidéos sur le jardinage de l’humoriste et horticultrice Marthe Laverdière  (Nouvelle fenêtre) , des Serres Li-Ma, et les leçons de peinture de René Milone  (Nouvelle fenêtre) s’inscrivent parmi les plus regardées en 2020.

Les contenus qui ont connu la plus forte croissance cette année sur YouTube sont toutefois ceux de la chaîne L'Histoire nous le dira (Nouvelle fenêtre) , de Laurent Turcot, professeur à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), qui imagine des capsules éducatives sur l’Histoire. Ses vidéos sur l’origine du racisme  (Nouvelle fenêtre) et sur l’histoire des épidémies, de la peste à la COVID-19  (Nouvelle fenêtre) , ont été particulièrement appréciées des Québécois et Québécoises. Cette donnée s’observe aussi par le nombre d’abonnements à sa chaîne YouTube, qui frôle les 160 000.

En musique

Ce sont les vidéoclips de Drake qui ont séduit la population canadienne, cette année, alors que trois titres de l’artiste canadien s’inscrivent au palmarès des 10 vidéoclips les plus regardés sur YouTube.

La chanson Life is Good, de Future (avec Drake) – dans laquelle le chanteur canadien se met dans la peau d’un citoyen ordinaire dans sa vie de tous les jours – arrive en tête de liste, tandis que Toosie Slide (Nouvelle fenêtre) décroche la septième place et Laugh Now, Cry Later (Nouvelle fenêtre) , la dixième place.

Justin Bieber fait également bonne figure avec les vidéoclips Yummy (en troisième position) et Intentions, avec Quavo (en neuvième position).