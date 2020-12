Aurora Cannabis suspend ses activités dans une usine albertaine

L’annonce concerne l’usine Aurora Sun, à Medicine Hat. Les activités devraient y prendre fin d'ici le 18 décembre.

Selon une porte-parole d’Aurora Cannabis, Michelle Lefler, la décision fait partie d’un examen pour s’assurer que toutes les activités de l'entreprise sont adaptées à ses activités actuelles et futures et pour l'aider à s’adapter aux récents changements dans l’industrie.

En juin, Aurora Cannabis a licencié 700 travailleurs et annoncé son intention de cesser ses activités dans cinq usines au Québec, en Ontario, en Saskatchewan et en Alberta et son désir de consolider la production et la fabrication dans quatre établissements en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.

L’entreprise a subi des pertes de 3,3 milliards de dollars lors de son exercice financier 2020, dont 1,86 milliard au cours de son dernier trimestre.

Avec les informations de La Presse canadienne