Les restes d’un soldat terre-neuvien identifiés plus de 100 ans après sa mort

Des chercheurs ont identifié les restes d’un soldat terre-neuvien retrouvés lors d’une fouille archéologique en Belgique plus d’un siècle après la fin de la Première Guerre mondiale.

À l’aide des analyses historiques et génétiques, l’équipe composée de chercheurs des Forces armées canadiennes et des archives de Terre-Neuve-et-Labrador confirme avoir découvert les ossements de John Lambert, un soldat qui est mort de ses blessures il y a 103 ans — le 16 août 1917 — à l’âge de 17 ans.

Le soldat Lambert est le premier membre du régiment de Terre-Neuve à être identifié avec l’ADN.

Ça a pris une combinaison du travail traditionnel d’archives et des outils modernes d’analyse et de recherche , explique Greg Walsh, archiviste provincial de Terre-Neuve-et-Labrador, qui a travaillé pendant 12 mois pour identifier les ossements.

Greg Walsh, archiviste provincial de Terre-Neuve-et-Labrador Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Les chercheurs croient qu’en 1917, lors de la bataille de Langemarck, un poste de relais d’ambulance était probablement situé à moins de 100 mètres de l’endroit où les restes ont été retrouvés en 2016 — une ferme près de Saint-Julien, dans le nord-ouest de la Belgique.

Des archéologues belges ont découvert les restes de quatre militaires, dont des fragments de tissu de l’uniforme d’un membre du régiment de Terre-Neuve.

Un morceau d'uniforme trouvé avec les restes du soldat Lambert. Les lettres NFLD, pour Terre-Neuve-et-Labrador, sont toujours visibles. Photo : Gracieuseté - Direction Histoire et patrimoine

Contactés par les autorités belges, les Forces armées canadiennes ont demandé au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador d’enquêter sur l’identité de ce soldat terre-neuvien. La mission de Greg Walsh s’est amorcée peu après, en novembre 2018.

Des mois de travail, des centaines de documents

À l’aide des documents sur la Première Guerre mondiale qui sont préservés aux archives provinciales, Greg Walsh a constaté que 16 soldats terre-neuviens dont le corps n’a jamais été retrouvé ont participé à la bataille de Langemarck.

Pendant les mois suivants, il a fouillé des centaines de documents — des dossiers de recensement, des articles de journaux, des actes de baptêmes, des photos d’archives, des publications sur les médias sociaux, des annuaires téléphoniques et des nécrologies — avant d'enfin réduire la liste de soldats possibles à deux jeunes militaires.

L’équipe du Programme d’identification des pertes militaires, une branche des Forces armées canadiennes qui aide à identifier des soldats inconnus quand leurs ossements sont retrouvés, a ensuite effectué des tests d’ADN avec les descendants des soldats.

Enfin, en novembre 2019, les chercheurs pouvaient dire avec certitude qu’une partie des ossements retrouvés sont ceux de John Lambert. L'annonce publique de la découverte a été retardée à cause de la pandémie, selon M. Walsh.

J’aurai une photo de ce soldat dans mon bureau pour le reste de ma carrière. Ce sera pour lui rendre hommage, pour me souvenir de son sacrifice et pour me rappeler du travail que ça a pris pour le trouver. Greg Walsh, archiviste provincial, Terre-Neuve-et-Labrador

Être l’archiviste en chef qui a identifié le premier soldat du régiment de Terre-Neuve retrouvé de cette façon, c’est tout un honneur.

Un jeune soldat

Malgré ses mois de travail, l’archiviste ne connaît toujours que très peu sur la vie de John Lambert.

Originaire de Saint-Jean (T.-N.-L.), il s’est enrôlé dans le régiment de Terre-Neuve en août 1916, à l’âge de 16 ans. Il a menti sur son âge pour être choisi.

En avril 1917, après plusieurs mois de formation en Écosse, il a été déployé à Rouen, en France.

Le 16 août 1917, lorsque les forces britanniques lancent une attaque au nord-ouest d’Ypres, il fait partie des premières vagues d’assaut. L’attaque est un succès, mais son dossier de service — qui fait partie des documents préservés aux archives provinciales — indique que le jeune soldat a reçu des blessures et est mort avant la fin de la journée.

Une lettre envoyée à la famille du soldat John Lambert pour annoncer son décès. Photo : Gracieuseté - Musée provincial The Rooms

Bien qu'il y ait toujours des centaines de membres du régiment de Terre-Neuve dont les corps n'ont jamais été retrouvés, le colonel à la retraite, Perry Grandy, se réjouit de la découverte.

On peut maintenant raconter son histoire à une famille qui n’a jamais connu l’histoire de leur oncle ou de leur frère. C’est extrêmement important, croit-il.

Le colonel à la retraite des Forces armées canadiennes, Perry Grandy, se réjouit de l'annonce. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Les descendants du soldat Lambert n’ont pas participé à l’annonce organisée au musée provincial, The Rooms, mardi.

Des funérailles à la première occasion

Selon les Forces armées, les restes de John Lambert seront enterrés à la première occasion au New Irish Farm Cemetery, un cimetière pour les soldats de l’ancien Empire britannique située à West-Vlaanderen, dans l’ouest de la Belgique.

Les restes des trois autres soldats britanniques retrouvés avec les ossements du soldat Lambert seront aussi inhumés.

Une cérémonie aura lieu avec des membres du régiment de Terre-Neuve et de l’armée du Royaume-Uni, ainsi que la famille du soldat et des représentants des gouvernements canadien, belge et britannique.