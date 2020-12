EN DIRECT à 12 h 30 : mise à jour de Brent Roussin sur la COVID-19

Radio-Canada Manitoba diffuse en direct ce point de presse, exceptionnellement sans l’aide d’un interprète aujourd'hui.

Détails à venir.

Novembre, qui a été le mois le plus difficile jusqu’ici dans la province, s’est terminé lundi comme il a commencé, avec 343 nouvelles infections et 11 nouveaux décès, ainsi qu’un nombre record de 342 personnes hospitalisées. Le bilan des décès était de 312.

En comparaison, le 1er novembre, 120 personnes étaient à l’hôpital et le bilan des morts s’élevait alors à 75.

Les autorités sanitaires ont répété, au cours du mois, l’importance de rester chez soi. Elles ont progressivement imposé des mesures sanitaires plus sévères et introduit des amendes plus salées pour encourager les Manitobains à respecter les ordonnances de la santé publique.

La COVID-19 pèse de plus en plus lourd sur un système de santé qui ne peut pas soutenir cette cadence de nouveaux cas quotidiens, martèle régulièrement le médecin hygiéniste en chef, Brent Roussin. Des éclosions dans de nombreux foyers de soins personnels ont également entraîné des décès, que la province égrène tous les jours dans son bulletin quotidien.

Le niveau d’alerte de Winnipeg et des environs a été élevé à rouge le 2 novembre, et Santé Sud est aussi passé aussi au code rouge, le 6 novembre.

Le 12, toute la province a été appelée à un confinement partiel, alors que des commerces ont dû fermer leurs portes au public et que les Manitobains doivent maintenant rester chez eux quand ils ne sont pas au travail ou à l’école, et ne plus y recevoir de visite.

Au moment où les Manitobains comptent les jours d’ici aux Fêtes de fin d'année, le premier ministre leur a demandé de ne pas se rassembler à Noël, critiquant au passage la position de son homologue québécois.

La lueur d’espoir des Manitobains, notamment ceux des Premières Nations, viendra de la disponibilité, le plus rapidement possible, d’un vaccin contre la COVID-19 attendu en 2021.

Les premiers ministres des provinces et territoires sont d'ailleurs conviés, le 10 décembre, à une rencontre avec le premier ministre Justin Trudeau afin de discuter du financement de la santé et des questions entourant la COVID-19.

D’ici là, les taux de positivité restaient élevés lundi, à 13,4 % pour la province et à 13,7 % pour Winnipeg, signe que la transmission de la maladie ne fléchit pas.

Les points de presse des autorités sanitaires de la province ont désormais lieu tous les jours. L'infirmière en chef de Soins communs Manitoba, Lanette Siragusa, y participe les lundi, mercredi et vendredi.