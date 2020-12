L’Alberta obtient une demi-victoire sur le Programme de stabilisation fiscale

Le programme a été créé pour aider les provinces qui font face à une chute abrupte de leurs revenus. Toute province dont les revenus ne provenant pas de ressources naturelles baissent de plus de 5 % est éligible.

Le montant d’aide est cependant plafonné à 60 $ par habitant depuis 1987.

Un plafond plus élevé

Ottawa triplera presque ce plafond à 170 $ par habitant pour les années 2019-2020 et 2020-2021. Il sera ensuite indexé sur la croissance.

Ces modifications répondent à une demande des provinces qui avaient fait front commun l’année dernière pour dénoncer un programme brisé.

Le ministre des Finances de l'Alberta, Travis Toews, a soulevé plusieurs fois les problèmes du Programme de stabilisation fiscale. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

L’Alberta y avait même consacré un chapitre dans son budget 2020 déposé en février. La province calculait qu’en 2015-2016, la chute des prix du pétrole avait fait baisser ses revenus de 7 milliards de dollars, mais le plafond du Programme de stabilisation lui avait seulement donné le droit à 251 millions.

Nous croyons que le Programme de stabilisation a besoin de changements fondamentaux pour remplir sa mission , avait alors indiqué le ministre des Finances de l’Alberta, Travis Toews.

Les modifications devraient permettre à la province de toucher environ 750 millions de dollars pour l’exercice financier 2020-2021 et compenser la perte de revenus dus à la pandémie et à la chute des prix du pétrole.

Le paiement est toutefois minime face au déficit d’environ 21 milliards de dollars prévu en Alberta.

Beaucoup de demandes ignorées

La province demandait une réforme beaucoup plus en profondeur du programme. Elle souhaitait une élimination complète du plafond et la promesse de paiements rétroactifs à 2015. Cela lui aurait permis de récupérer 2,4 milliards de dollars supplémentaires de la part d’Ottawa.

L’économiste Trevor Tombe a également calculé que sans plafond, l’Alberta pourrait être éligible à environ 4 milliards de dollars pour l’année 2020-2021.

Le programme ne comptabilise pas non plus tous les revenus de la même manière. Ceux provenant des ressources naturelles doivent chuter de plus de 50 % pour être pris en compte. L’Alberta de même que Terre-Neuve-et-Labrador s’estiment désavantagées.

Le ministre albertain des Finances, Travis Toews, n’a pas souhaité réagir immédiatement à l’énoncé économique.