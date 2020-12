L'ancien Chef William Magiskan n'est plus

Le communiqué publié par Aroland se veut un hommage à l'ancien Chef, qualifiant William Magiskan de champion des doits des Premières Nations pour plus de deux décennies à titre de leader du territoire Ojibwé, de la Première Nation Aroland #242.

Toujours selon le texte, au début des années 80, le Chef Magiskan avait négocié le Statut AFN#242, qui permettait aux Premières Nations d'avoir accès à de nouvelles habitations, l'eau potable, les systèmes d'égouts et autres infrastructures communautaires.

Quand le gouvernement canadien a tenté de nous remettre des terres contaminées et non protégées, il a conseillé à la population de ne pas accepter ses terres polluées.

Le communiqué d'Aroland mentionne aussi l'influence positive de William Magiskan quant au développement économique des Premières Nations.

Il souligne que l'ancien Chef avait été à l'origine de la première entreprise propriété d'une communauté autochtone.

[William Magiskan] reconnaissait aussi l'importance de l'accès aux services médicaux et il a développé une entreprise de transport [justement] pour l'assurer.

La Première Nation Aroland rappelle que son ancien Chef s'est aussi impliqué dans la lutte afin de maintenir les enfants autochtones au sein de leurs familles.

Selon l'hommage, ce dossier était une de ses priorités, et il avait notamment participé aux premiers développements de l'organisme de services sociaux Tikinaga Child and Family Services.

Un guerrier communautaire entreprend le périple vers les terres éternelles. Le cœur des gens et les tambours préparent ton voyage. Ton amour pour notre terre, le village et ses habitants ne sera jamais oublié tout comme ton dévouement, ton engagement, ta force et ton service. Nous t'honorons.

Première Nation Aroland