François Legault et John Horgan toujours populaires, selon un sondage d'Angus Reid

En temps de COVID-19, le premier ministre du Québec, François Legault et celui de la Colombie-Britannique, John Horgan ont su maintenir un taux d’approbation favorable dans l’opinion publique, en tête des cotes de popularité, selon le plus récent sondage de l'Institut Angus Reid.

À l'autre bout du spectre, les premiers ministres de l’Ontario et du Manitoba, deux provinces durement touchées par la pandémie, subissent la plus importante baisse dans l’opinion publique.

La gestion de la crise au Manitoba n’a décidément pas été à la hauteur des attentes, explique le sondage, alors que la province présente le taux d’infections de la COVID-19 le plus élevé au pays et que les soins intensifs de la province fonctionnent à 145 % de leurs capacités. Brian Pallister obtient la plus importante baisse dans le sondage, passant d’un taux d’approbation de 44 % en août à 32 %, une perte de 12 points de pourcentage.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, en sixième rang, n’est pas en reste. Selon le coup de sonde, Doug Ford passe de la seconde place en août avec 66 % de taux d’approbation, à 55 %. Le sondage relève la gestion complexe de la crise par M. Ford, qui a récemment annoncé davantage de mesures pour limiter les infections comme un élément ayant miné sa popularité.

À lire aussi : L’analyse précédente du sondage Angus Reid

Angus Reid mentionne par ailleurs l'effet de la gestion de la pandémie sur l'opinion publique. Bien que la majorité des Canadiens semblent conserver une image positive des leaders provinciaux, la tendance semble indiquer un changement de l'opinion publique concernant l'inaction politique , notamment en ce qui concerne les mesures mises en place pour contrer la pandémie.

Méthodologie : L’Institut Angus Reid a mené un sondage en ligne pour son propre compte du 24 au 30 novembre 2020 auprès de 5003 Canadiens membres du Forum Angus Reid. Il est impossible de calculer une marge d'erreur sur un échantillon non probabiliste comme celui-ci.

Selon l'Institut Angus Reid, les premiers ministres François Legault et John Horgan se maintiennent en tête du sondage, alors que le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, dégringole. Photo : Radio-Canada

Les gagnants

En plus des premiers ministres du Québec, François Legault, et de la Colombie-Britannique, John Horgan, qui se maintiennent au sommet du classement, d'autres dirigeants provinciaux ont amélioré leur sort aux yeux de leur opinion publique.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et- Labrador, Andrew Furey, réalise un bond de 19 points de pourcentage, pour s’établir à 53 % d’approbation auprès des résidents, lui qui était dernier au classement il y a trois mois, avec un taux de faveur à 34 %.

Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse. (archives) Photo : Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Malgré une résurgence des cas d’infection dans la province qui a obligé la province à quitter la bulle atlantique, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse Stephen McNeil parvient à progresser dans le classement. McNeil vient assurer la 4e place au classement avec un taux d’approbation de 62 %, lui qui avait obtenu 51 % de faveur trois mois plus tôt.

Ceux qui se maintiennent

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, dont la province a été la première à se lancer dans une élection en pleine pandémie, fait son entrée dans le palmarès des premiers ministres les plus appréciés, terminant au troisième rang avec 63 % d’approbation, en hausse de 2 points de pourcentage alors qu’il figurait au 4e rang en août, avec 61 %.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe. (archives) Photo : La Presse canadienne / Michael Bell

En Saskatchewan, malgré une baisse en cours d’année, le premier ministre Scott Moe, récemment réélu, termine l’année en force en terminant au 5e rang des leaders provinciaux les plus appréciés, avec 61 % d’opinion favorable, lui qui était à 59 % lors du dernier sondage.

En Alberta, uneprovince durement touchée par la seconde vague de la COVID-19, le premier ministre, Jason Kenney, termine parmi les derniers de la classe, perdant 2 points de pourcentage, passant de 42 % de taux d’approbation à 40 %.

Notes de l’Institut Angus Reid : Étant donné que sa petite population ne permet pas de prélever des échantillons distincts sur plusieurs vagues, les données sur l'Île-du-Prince-Édouard ne sont pas publiées .