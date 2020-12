Et les chansons les plus écoutées en 2020 sur Spotify sont…

Blinding Lights, de l'artiste canadien The Weeknd, et le rappeur portoricain Bad Bunny : ce sont respectivement la chanson et l’artiste les plus écoutés sur Spotify en 2020 à l’échelle mondiale, selon un palmarès publié mardi.

Bad Bunny peut revendiquer plus de 8,3 milliards d’écoutes à lui seul depuis le début de l’année. Son album YHLQMDLG, lancé en février dernier, est également celui qui a été le plus écouté, suivi d'After Hours, de The Weeknd.

Dakiti, un extrait de son nouvel opus El Ultimo Tour Del Mundo (sorti la semaine dernière), est aussi la chanson la plus populaire en ce moment sur la plateforme de diffusion de musique en continu.

Récemment snobé par les prix Grammy, à la surprise générale, le chanteur torontois The Weeknd peut se consoler en constatant la preuve indéniable de l’amour que lui voue le public. Son grand succès de 2020, Blinding Lights, a été écouté près de 1,6 milliard de fois sur Spotify.

Les deuxième et troisième chansons qui suivent sont Dance Monkey, de Tones And I, et The Box, de Roddy Ricch.

Billie Eilish s’illustre encore une fois comme l'artiste féminine la plus populaire de la plateforme, suivie par Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa et Halsey.

Spotify n’a pas dévoilé de statistiques plus localisées d’écoute, qui pourraient nous renseigner sur les habitudes d’écoute de ses abonnées et abonnés au Canada ou au Québec.