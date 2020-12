L’Estrie rapporte 62 nouveaux cas de COVID-19

Sherbrooke est le secteur le plus touché, et compte plus de la moitié des nouvelles infections avec 34 cas. Pendant la fin de semaine, le centre de confinement de la ville, qui doit accueillir des patients atteints de la COVID-19, a d'ailleurs été obligé de refuser des personnes atteintes en raison d'un manque de place et de personnel.

La deuxième plus forte hausse a été enregistrée en Haute-Yamaska avec 17 cas.

Ces données font monter le total de la région à 4746 cas depuis le début de la pandémie. 29 personnes sont hospitalisées, soit cinq de plus que la veille. 5 sont aux soins intensifs. Le nombre de cas actifs s'élève à 688.