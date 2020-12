Hockey Québec : un comité indépendant enquêtera sur les relations de travail

La nouvelle intervient quelques heures après la publication d’une enquête de Martin Leclerc dans laquelle d’anciens et d'actuels employés de Hockey Québec dénoncent un climat de travail toxique.

Le directeur général de HQ, Paul Ménard, et le président du conseil d’administration, Yve Sigouin, réfutent catégoriquement ces allégations.

Dès que l’information m’a été communiquée, j’ai informé mon conseil d’administration de cette situation que nous prenons très au sérieux, indique Yve Sigouin par communiqué. C’est pour cela que nous avons immédiatement décidé de la mise en place de ce comité qui aura toute la latitude pour rencontrer confidentiellement les employés, faire la lumière sur la situation et effectuer des recommandations.

Cela ne remet aucunement en question notre confiance envers le directeur général, Paul Ménard, et notre appui aux décisions difficiles qu’il a eu à prendre depuis le début de son mandat.

Je remercie le conseil d’administration pour la mise en place de ce comité qui nous permettra de mieux comprendre la situation et auquel je vais collaborer en toute transparence , déclare pour sa part Paul Ménard.