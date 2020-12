Québec inaugure le mémorial du Vivre ensemble

L’oeuvre a été conçue par l’artiste Luce Pelletier et est située de chaque côté de la route de l’Église, à la jonction du chemin Sainte-Foy : une partie au Centre culturel islamique de Québec et l’autre au site patrimonial de la Visitation.

L’événement s’est déroulé en présence de plusieurs proches des victimes, du maire de Québec Régis Labeaume ainsi que des députés Joël Lightbound et Joëlle Boutin.

Sur le mémorial, on peut lire la phrase : Nul ne peut atteindre l’aube sans passer par le chemin de la nuit , du poète Khalil Gibran. Cette attention touche particulièrement Régis Labeaume, qui a répété cette phrase lors des obsèques des victimes.

Dans la portion commémorative, les noms des six victimes sont gravés sur trois pavés de pierre à base carrée. Ces socles sont ornés de feuilles d’aluminium ajourées aux motifs inspirés des pays d’origine des victimes : Maroc, Guinée, Tunisie et Algérie.

Le mémorial a été érigé sous le thème du Vivre ensemble.

Vivre ensemble ça veut dire que chaque personne a sa place dans la cité, qu’on soit jeune ou vieux, homme ou femme, riche ou pauvre, pratiquant ou non pratiquant, de n’importe quelle ethnie, et peu importe notre orientation sexuelle. Nous avons droit au respect de nos choix, de nos goûts et de nos convictions.

Régis Labeaume, maire de Québec