La Maison Re-Né souhaite des actions pour contrer une autre épidémie, celle du sida

En cette 33e journée mondiale de lutte contre le sida, la Maison Re-né tient à rappeler que la lutte contre le VIH/sida n’est pas terminée et qu’il faut aussi se mobiliser pour cette cause.

La Maison Re-Né, qui est située à Trois-Rivières, offre des soins et de l’hébergement pour les personnes vivant avec le VIH/sida et pour les personnes vivant avec l’hépatite C.

Cette nouvelle pandémie [de la COVID-19] a exposé de multiples failles dans la gestion de notre système de santé […], constate la Maison Re-Né . Elle est également le moteur d’une mobilisation sans pareil.

La Maison Re-Né aimerait que ce type d'efforts soit aussi déployé pour la lutte contre le VIH/sida, pour que cette pandémie soit enrayée d’ici 2030, l’objectif visé par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA).

À l’heure actuelle, nous voyons très bien que la mobilisation et l’investissement en temps et en ressources humaines et financières dans la lutte contre une pandémie portent fruit. communiqué de la Maison Re-Né

La Maison Re-Né demande aux gouvernements municipal, provincial et fédéral de se remobiliser et de réinvestir adéquatement dans la lutte contre le VIH/sida.

Si nous voulons mettre fin à l’épidémie de VIH/sida d’ici 2030, nous devons nous remobiliser et investir les ressources nécessaires pour garantir un accès universel au dépistage, aux soins et aux traitements , précise la direction de l’organisme, par voie de communiqué.

La Maison Re-Né a été fondée le 4 avril 1992 à Trois-Rivières.