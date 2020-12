COVID-19 : un record de 727 nouveaux cas à Toronto

La Ville Reine a 727 cas, mardi, éclipsant le sommet du plus de nouveaux cas en une journée depuis le début de la pandémie qui avait été atteint lundi (622 cas).

Parmi les autres autres régions de la province les plus touchées, mardi, on retrouve :

Peel : +373 cas

York : +168 cas

Durham : +72 cas

Waterloo : +61 cas

Hamilton : +58 cas

Windsor-Essex : +47 cas

Halton : +47 cas

Simcoe Muskoka : +36 cas

Ottawa : +34 cas

Avec les 1707 nouveaux cas confirmés dans la province mardi, le nombre total d'infections depuis le début de la pandémie grimpe à 118 199.

Quant au bilan des morts, 7 décès s'ajoutent, pour un total de 3663.

Une bonne nouvelle : il y a 1373 nouvelles guérisons, mardi.

Record d'hospitalisations

L'Ontario fracasse à nouveau son record d'hospitalisations, mardi.

Le nombre de patients augmente à 645 (+27), y compris 17 patients de plus aux soins intensifs et 4 patients de plus sous respirateur.

299 cas de plus dans les écoles

La santé publique recense 299 infections de plus en milieu scolaire.

Près de 85 % des nouveaux cas touchent des élèves.

Au total, 737 écoles ont actuellement un cas déclaré de COVID-19, soit 15,27 % des écoles de la province.

Six écoles sont présentement fermées, à cause d'une éclosion.

Faible dépistage

Pour une deuxième journée de suite, l'Ontario n'atteint pas son objectif d'effectuer 50 000 tests de dépistage par jour.

Seulement un peu plus de 34 600 échantillons ont été analysés en laboratoire au cours des dernières 24 heures.

Plus de détails à venir