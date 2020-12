L'entraîneur-chef du Toronto FC quitte ses fonctions

Le Toronto FC annonce que Greg Vanney quitte ses fonctions d'entraîneur-chef et de directeur technique après sept ans à la barre de la formation de la Ville Reine.

Le contrat de l'Américain venait à terme cette année.

Vanney avait été embauché le 31 août 2014. Il quitte l'équipe à titre d'entraîneur le plus victorieux et le plus ancien de l'histoire de l'organisation.

Sous sa gouverne, le Toronto FC a notamment complété un triplé historique en 2017, gagnant le championnat de la saison régulière, la Coupe MLS ainsi que le championnat canadien.

