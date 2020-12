Le grand dilemme des Fêtes dans les milieux de vie pour aînés

Il y a plusieurs scénarios. On voit des familles qui veulent accueillir leurs grands-parents, d’autres qui veulent venir en visite à la résidence. De l’autre côté, il y a tout ce risque d’avoir une éclosion. Il faut protéger aussi les aînés et les travailleurs qui sont au front depuis le début , soutient Yves Desjardins, président-directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés.

C’est un grand dilemme, d’après lui. Il n’y a pas de solution idéale qui va plaire à tout le monde. Il faut protéger, mais il ne faut pas couper leur liberté.

À moins de changements à la mi-décembre, les Québécois pourront se rassembler à deux reprises du 24 au 27 décembre, en respectant les consignes sanitaires.

Le gouvernement publiera prochainement un guide pour accompagner les résidences pour aînés dans leur prise de décision. Peut-être en saurons-nous davantage à 13 h, mardi, lors du point de presse de François Legault.

Ce sera un Noël peut-être un peu triste, mais au moins, on va rester en vie. Yves Desjardins du Regroupement québécois des résidences pour aînés

M. Desjardins, dont le Regroupement a transmis des recommandations au gouvernement, souhaite surtout que la santé publique gère la situation en fonction des caractéristiques de chaque résidence et en fonction des régions où elles sont situées.

On a des résidences très petites, avec des aînés qui ne se déplacent que très peu. Mais d’autres, très grandes, où les résidents ont leur voiture et sortent pour des services essentiels , fait-il valoir.

C’est très risqué

À l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées, c’est tout comme si on marchait sur des oeufs.

C’est exceptionnel, c'est une situation exceptionnelle. Ça ne veut pas dire de ne pas se voir. On peut fêter Noël, mais d’une autre manière , exprime la présidente, Judith Gagnon.

Judith Gagnon, présidente de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées Photo : Radio-Canada

Cette dernière ne veut pas prendre la décision pour qui que ce soit, mais il est clair que selon elle, c’est très risqué de voir les aînés durant les Fêtes. Et s’il arrive quelque chose. Imaginez la culpabilité, l'impact… tout ça pour une fête de Noël.

Mme Gagnon souligne que la progression des cas de COVID-19 se poursuit au Québec. C’est très difficile. Mais, ça ne veut pas dire de ne pas fêter Noël du tout. On peut se voir de façon virtuelle et aussi, on peut apporter un cadeau à la résidence , donne-t-elle comme exemple.

Si des gens veulent absolument sortir, ils doivent juste être conscients des risques. Et ils doivent se faire à l’idée qu’ils seront isolés durant 7 jours ensuite , prévient Mme Gagnon.

Si la situation en se détériore pas, les personnes âgées dans les milieux de vie qui ne sont pas en éclosion pourront visiter leur famille durant le temps des Fêtes. Photo : getty images/istockphoto / cerro_photography

En date du 29 novembre, 18 résidences privées pour aînés sont considérées dans une situation critique, avec plus de 25 % de ses résidents infectés, ainsi que 6 CHSLD dans la même situation.

Un total de 180 résidences, RPA et CHSLD, se retrouvent sur la liste des établissements sous surveillance par le gouvernement, en raison des cas de COVID-19. Certaines n’ont parfois que 1 % de résidents infectés.

Avec la collaboration de Guylaine Bussière et La Presse canadienne