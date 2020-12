L'espace cartographié à une vitesse record par un télescope australien

Le radiotélescope Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) a réussi à cartographier environ 3 millions de galaxies en seulement 300 heures, alors que des relevés comparables du ciel peuvent prendre jusqu'à 10 ans.

Selon l'astronome David McConnell, qui a dirigé l'étude du ciel austral pour l'Organisation de la recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO), ce télescope change la donne.

Son large champ de vision est en effet unique et lui permet notamment de prendre des photos panoramiques du ciel dont les détails sont plus précis qu'auparavant.

ASKAP n'a d'ailleurs eu besoin que de combiner 903 images pour cartographier le ciel. En comparaison, sonder le ciel entier par radiotélescope nécessite habituellement des dizaines de milliers d'images.

Selon David McConnell, le télescope est plus sensible et permet donc de voir plus d'objets que par le passé.

Même avec ce premier passage, nous avons déjà trouvé des objets inhabituels. David McConnell

Disposer d'un télescope capable d'étudier le ciel en quelques semaines ou moins permet également de répéter le processus plusieurs fois dans un laps de temps relativement court, ce qui aide les astronomes à repérer et à suivre les changements de façon systématique.

L'analyse statistique des données recueillies dans cette enquête devrait permettre aux astronomes d'en savoir plus sur la formation des étoiles et sur l'évolution des galaxies et des trous noirs.

Le détail de ces travaux est publié dans l'Astronomical Society of Australia  (Nouvelle fenêtre) (en anglais)