Les rassemblements « pourraient » augmenter pour le temps des fêtes, dit la Saskatchewan

Selon les restrictions mises en place récemment, et en vigueur jusqu'au 17 décembre, les rassemblements privés intérieurs sont limités à cinq personnes.

Scott Moe précise que si les nouvelles restrictions contribuent efficacement à réduire le nombre de cas d’infections à la COVID-19 dans la province, le gouvernement serait alors ouvert à modifier les restrictions pendant le temps des fêtes.

Peut-être qu'à un moment donné avant Noël, certaines de ces mesures seront assouplies pour nous permettre de nous rassembler un peu plus pendant la période des fêtes , dit Scott Moe, ajoutant qu'il s'appuierait sur les conseils des experts en santé afin de prendre cette décision à l’approche de Noël.

Soit il [le médecin hygiéniste en chef de la province, Saqib Shahab] recommandera de maintenir les mesures, soit il permettra d'en assouplir , indique Scott Moe.

Actuellement, la Saskatchewan est au troisième rang en ce qui concerne le montant de cas d’infections par 100 000 habitants au Canada, derrière seulement le Manitoba et l'Alberta.

Lundi, la Saskatchewan a signalé 325 nouveaux cas et le taux de cas actifs de COVID-19 était de 307 cas par 100 000 habitants dimanche.

Pas de congé pour le virus, dit le NPD

Le chef de l'opposition Ryan Meili croit qu'aucune information dans les projections actuelles ne suggère que le nombre de cas de COVID-19 diminuera d'ici Noël.

Le virus ne se soucie pas de savoir si ce sont des vacances ou non, dit Ryan Meili. La seule chose qui compte est de savoir si le nombre d’infections a baissé, et actuellement, rien ne le laisse croire. Nous verrons dans les semaines à venir.

Ryan Meili prévient le gouvernement : il ne faut pas donner l'impression d'offrir un congé en ce qui concerne les mesures sanitaires. (archives). Photo : Radio-Canada / Bryan Eneas

Le chef de l’opposition, médecin de formation, explique qu’il est important que le gouvernement réalise qu’il ne s'agit pas de prendre une pause pour que les gens puissent avoir droit à un retour à la normale.

Le premier ministre ne devrait pas jouer avec l'idée de faire une pause. Il ne faut pas que les gens prennent congé des mesures de santé publique , dit Ryan Meili. Il rappelle que le gouvernement a raté l'occasion de prendre des mesures concrètes afin d’empêcher la propagation.

Le ministre de la Santé a l'esprit ouvert

Le ministre de la Santé, Paul Merriman, déclare qu'il effectuera une évaluation du système de santé et des travailleurs, mais qu’il envisage toutes les options.

De plus, ce serait bon pour la santé mentale de tout le monde et pour l'économie. On doit trouver l'équilibre de façon quotidienne. Nous allons donc prendre cette décision dans un proche avenir.

Il ajoute qu'un assouplissement des mesures ne voudrait pas dire un relâchement.

Avec les informations de CBC