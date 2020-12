COVID-19 : 6 cas au Centre de formation professionnelle de la Baie-James

La direction du centre de formation indique que ces 6 personnes sont inscrites aux points de services de Matagami et de Chibougamau.

Les cliniques de dépistage préventif mises en place au mois de mai ont permis d’identifier 4 cas à Matagami et 2 cas à Chibougamau.

Ces cas ne sont pas liés aux activités du Centre et soyez assurés que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour limiter la propagation du virus , peut-on lire sur la page Facebook du CFP de la Baie-James.

Formation en ligne et cours suspendus

La formation à distance sera mise en place pour la cohorte de Matagami jusqu’au 18 décembre. La situation sera réévaluée pour planifier un retour après la période des Fêtes.

La direction suspend les activités d’une cohorte de Chibougamau jusqu’en janvier 2021.

Le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James signalait lundi 3 cas positifs chez des travailleurs et des étudiants en provenance de l’extérieur à Lebel-sur-Quévillon, Matagami et Chibougamau.

Certains d’entre eux se sont déplacés pour se mettre en isolement chez eux, à l’extérieur de la région du Nord-du-Québec.