Un programme pour que les aînés restent dans leur collectivité

Selon le site web de la province, le programme vise à aider les personnes âgées inscrites sur les listes d'attente de soins de longue durée à rester plus longtemps en sécurité dans le confort de leur foyer et de leur collectivité.

Ce programme permettra aux aînés de rester chez eux plus longtemps au moyen d’une prestation de soins à domicile, tout en soutenant l’ensemble du réseau de la santé.

Ce nouveau programme de paramédecine communautaire centré sur les soins de longue durée tirera profit des compétences des professionnels en paramédecine explique le gouvernement ontarien, afin de réduire la médecine de couloir et offrir des soins supplémentaires appropriés pour les personnes âgées.

Dans les hôpitaux ontariens et les centres de soin de longue durée en Ontario, les patients se retrouvent parfois dans les corridors faute de chambres libres (archives).

Nous savons tous à quel point il est important que chacun puisse vivre et vieillir dans le confort de sa maison. Le projet pilote aidera à concrétiser cela pour de nombreux aînés, leur permettant de conserver leur autonomie

Le programme, qui sera mis en place par phases, devrait permettre de retarder le moment où une personne âgée devra se rendre dans un centre de soins de longue durée.

Le programme sera entièrement financé par le gouvernement provincial et sera géré en partenariat avec les municipalités.

Au fur et à mesure que nous modernisons les soins de longue durée en Ontario, il est important de continuer à créer des démarches novatrices pour pouvoir offrir des soins de santé de qualité à nos proches

Le Conseil d'administration des services sociaux du district de Cochrane ( CASSDC)Conseil d'administration des services sociaux du district de Cochrane annonce qu'il a été sélectionné pour faire partie d'un programme pilote de soins paramédicaux pour améliorer les soins de longue durée.

Mardi matin, la municipalité de Timmins publiait un communiqué dans lequel le maire, Georges Pirie, affirme que le CASSDCConseil d'administration des services sociaux du district de Cochrane a toujours fait preuve de leadership quant au déploiement de soins communautaires pour sa région.

Ce partenariat innovateur entre le ministère des Soins de longue durée et le CASSDC va immédiatement améliorer et protéger la vie de nos citoyens les plus vulnérables.

Georges Pirie, maire de Timmins