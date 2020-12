Deux personnes tuées par une voiture à Trèves, en Allemagne

Une voiture a percuté des passants dans une zone piétonne du centre-ville de Trèves, dans le sud-ouest de l'Allemagne, faisant au moins 2 morts et 15 blessés, selon la police locale et le maire de la ville.

La police de Trier affirme sur son compte Twitter qu'elle a procédé à l'arrestation du conducteur, un homme de 51 ans de l’arrondissement de Trèves-Sarrebourg.

Elle n'a pas précisé s'il s'agissait d'un accident, du geste d'un forcené ou d'un possible attentat à la voiture-bélier, mais a indiqué n'avoir aucune indication qu'une menace est toujours en cours.

Un témoin cité par le journal Trierischer Volksfreund a dit avoir vu un Range Rover de couleur foncée passer à grande vitesse, projetant des piétons en l'air.

Des images et des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrent des personnes au sol, des étals renversés et des débris sur la chaussée.

Il y a un automobiliste qui a foncé comme un fou dans la ville. Nous avons 2 morts dont nous sommes certains et jusqu'à 15 blessés dont certains ont les blessures les plus graves , a déclaré le maire de la ville, Wolfram Leibe à la chaîne de télévision locale SWR.

Je viens juste de traverser le centre-ville à pied et c'était juste horrible. Il y avait une basket par terre et la fille à qui elle appartient est morte , a-t-il ensuite déclaré au cours d'une conférence de presse, les larmes l'empêchant de parler plus longtemps.

Le maire de la ville, Wolfram Leibe, a parlé d'un chauffeur fou et a précisé que quelques personnes ont subi de très graves blessures.

La police et la municipalité de Trèves ont demandé à la population d'éviter la zone piétonne du centre-ville, où un important dispositif de sécurité a été déployé.

Ce qui est arrivé à Trèves est choquant , a tweeté le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Seibert. Nos pensées accompagnent les proches des victimes et des blessés et quiconque est en devoir pour prendre soin des personnes touchées.

