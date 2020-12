Banff ouvre un centre d'isolement pour ses résidents atteints de la COVID-19

Le nouveau centre d’hébergement d’urgence ouvrira ses portes le premier décembre et sera mis à la disposition des résidents de la ville qui vivent en colocation et qui ont reçu un test de dépistage positif à la COVID-19 ou qui ont été en contact étroit avec une personne infectée.

L’établissement que nous ouvrons est un endroit sécuritaire où les résidents pourront s’isoler gratuitement, sans craindre de transmettre le virus aux autres personnes avec qui ils vivent , affirme la mairesse de Banff, Karen Sorensen, dans un communiqué de presse.

Elle ajoute que cette nouvelle mesure a pour objectif de freiner la propagation de la COVID-19 dans la ville.

Notre région, Banff et Lac Louise, a le deuxième plus grand nombre de cas par habitant en Alberta , avait-elle déclaré dans un communiqué la semaine dernière.

Le 25 novembre, la municipalité a également déclaré l’état d’urgence local.

En temps de crise, il faut prendre des mesures extraordinaires. La situation est critique pour les gens de Banff , ajoute-t-elle.

Selon la province, la ville de Banff compte actuellement 13 849 résidents et 191 cas actifs de COVID-19.

Éviter la contamination à la maison

Le centre d'isolement est situé dans la ville de Banff, mais son adresse n’a pas été rendue publique afin d’éviter que des visiteurs s’y rendent. L’établissement s’ajoute aux places d’isolement déjà offertes par l'hôtel YWCA de la ville.

Des employés de la municipalité seront chargés de s’assurer que tous les besoins essentiels des personnes en isolement sont comblés, tels que les repas, les services de livraison et l’accès à du soutien financier.

Ils effectueront également des contrôles de santé auprès des résidents tout au long de leur séjour.

Si vous ne pouvez pas vous isoler de manière appropriée chez vous, nous vous encourageons fortement à utiliser ce centre d’isolement , recommande la mairesse de Banff dans un communiqué de presse.

De nouveaux règlements

En plus du centre d’isolement, la Ville de Banff a présenté de nouveaux règlements pour faire face à la flambée des cas de COVID-19.

Les magasins d’alcool et de cannabis doivent fermer leurs portes à 22 h 00.

Les restaurants eux, ne peuvent fonctionner qu’à 50 % de leur capacité.

Ajouter de l’espace entre les tables sera plus sécuritaire pour les employés, les clients et la communauté , explique le conseiller municipal Peter Poole.

Le port du couvre visage est obligatoire à l'extérieur dans une partie du centre-ville. En plus des endroits publics intérieurs, les résidents et les visiteurs doivent porter, depuis le mois d'août, un masque sur l’avenue Banff et la rue Bear au centre-ville ainsi que sur les rues Caribou et Wolf.

Avec la collaboration de Colleen Underwood