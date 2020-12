L'accident sur la route 117 fait deux morts

Trois véhicules ont été impliqués dans cet accident, soit un poids lourd, une camionnette et une pelle mécanique.

L'événement tragique a eu lieu vers 13 heures.

Selon les premières constatations, il y a eu un premier impact entre la semi-remorque et la chargeuse ce qui a causé le renversement du fardier sur la route et la camionnette qui venait en direction nord l’a percuté de plein fouet. Le conducteur de la chargeuse a été éjecté et son décès a été constaté au centre hospitalier , explique Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Au cours de la nuit dernière, le décès du conducteur de la camionnette a aussi été constaté au centre hospitalier.

Réouverture de la route 117

La route 117 a été rouverte à la circulation pendant la nuit, vers 4 h 45, après l’analyse de la scène par les reconstitutionnistes et les enquêteurs de la division des enquêtes sur les crimes majeurs.