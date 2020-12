TELUS devient un partenaire majeur du Grand Théâtre de Québec

Un partenariat de 10 ans est effectif dès maintenant entre le Grand Théâtre de Québec et TELUS. L’entente représente un investissement global de plus de cinq millions de dollars.

Ce premier partenariat d’une si grande envergure pour le Grand Théâtre permettra de bonifier pour la prochaine décennie la programmation de cette institution culturelle.

On parle vraiment de faire du développement culturel, de bonifier l’offre de spectacles, de la rendre encore plus accessible et d’augmenter la programmation gratuite destinée aux citoyens de Québec. Ça va faire une grande différence dans le rayonnement de la programmation , explique Gaétan Morency, directeur général du Grand Théâtre.

Des projets, dont une terrasse extérieure

Plusieurs projets sont déjà dans la mire du Grand Théâtre dans le cadre de ce partenariat qui contribuera au développement culturel de la Capitale-Nationale. Ainsi, une terrasse extérieure devrait voir le jour près de la salle Le Studio, aménagée au rez-de-chaussée du Grand Théâtre. Elle sera désormais identifiée sous le nom Le Studio TELUS.

On a des projets pour sortir un peu de nos murs, pour aller vers la communauté. On pense aussi à une scène extérieure qui serait aménagée devant la façade principale, devant le parc de l’Amérique française , souligne Gaétan Morency.

Gaétan Morency, directeur général du Grand Théâtre de Québec Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Le développement du numérique au menu

En ces temps de pandémie, le développement de la programmation numérique est également au menu.

On parle surtout de captations, de diffusions hybrides et de diffusions différées. Ici, Le Studio est équipé pour faire de la captation, (on en a fait plusieurs) et de la diffusion. On veut augmenter, dans le fond, le rayonnement de notre programmation par la technologie , mentionne le directeur général.

On vit pour diffuser des spectacles et des artistes. Gaétan Morency, directeur général du Grand Théâtre

Le 16 janvier prochain, le Grand Théâtre célébrera ses 50 ans. Il faudra toutefois attendre encore un peu pour connaître ce qui est dans les cartons afin de souligner cet anniversaire notable.