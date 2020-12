Le Yukon veut aider le secteur touristique à terminer l’année

Après avoir offert un soutien financier aux entreprises d’hébergement, le Yukon débourse maintenant un million de dollars pour aider les entreprises comme les restaurants et les commerces qui tirent la majeure partie de leur chiffre d'affaires du tourisme.

Pour leur part, les organismes culturels et touristiques sans but lucratif recevront 300 000 $, a annoncé la ministre de la Culture et du Tourisme, Jeanie McLean.

Ce soutien aidera à assurer la survie des entreprises qui dépendent des visiteurs au cours de l’hiver 2020-2021.

La ministre soutient qu’il est important, malgré la pandémie et les plus récentes mesures de restrictions sanitaires, de ne pas se limiter à l'immédiat, mais de songer aussi à l'avenir.

On peut avoir l’impression d’avoir reculé récemment avec la fermeture de la bulle de circulation avec la Colombie-Britannique, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Il est toujours important de penser à la reprise et l’éventuel retour du voyage et des visiteurs. Jeanie McLean, ministre de la Culture et du Tourisme

Le gouvernement estime qu'une soixantaine d’entreprises pourront avoir accès à cette nouvelle aide. Pour y être admissibles, les entrepreneurs doivent avoir épuisé l’aide financière provenant d’autres programmes, de plus 60 % de leur chiffre d'affaires doit dépendre des visiteurs, et ils doivent anticiper un déficit annuel de plus de 10 %.

Les entreprises qui répondent aux critères d’admissibilité pourront obtenir un montant de 20 000 $ par mois pendant un maximum de 3 mois.

Les restaurants de Whitehorse ont mis la main à la pâte en nettoyant leurs espaces communs le plus fréquemment possible. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

D'autres détails à venir

En conférence de presse, la ministre Jeanie McLean a soutenu que des détails suivront prochainement pour ce qui est de la distribution des 10 millions de dollars restant au fonds de soutien au secteur touristique de 15 millions de dollars.

Mais le chef du Parti du Yukon, Currie Dixon, s’explique mal le délai. Nous avons demandé [au gouvernement] comment il se fait qu’il prenne autant de temps à annoncer le reste du financement. [...] Quels sont les plans , demande-t-il.

Le leader affirme par ailleurs qu’il est souvent difficile pour certains entrepreneurs de démontrer la part de leur revenu provenant des touristes. Par ailleurs, ces entreprises fonctionnent à plus petite capacité en raison de la distanciation physique requise. De nombreux bars et restaurants ont du mal à maximiser leur espace.

Currie Dixon, qui n’a pas encore été élu en Chambre, affirme que son parti continuera de questionner le gouvernement sur la question.