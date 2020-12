Plus de 100 travailleurs migrants de Trinité-et-Tobago toujours en Ontario

Plus de 100 travailleurs agricoles migrants de Trinité-et-Tobago ne peuvent rentrer chez eux et devront probablement passer l’hiver dans la région de Haldimand et Norfolk, près de Niagara Falls, en Ontario.

Ils ne peuvent rentrer à la maison en raison d’inquiétudes liées à la pandémie, selon le médecin hygiéniste de la région.

Les agents consulaires essaient de régler le problème. Ils devront, entre autres, subir des tests de dépistage avant que les travailleurs puissent quitter le Canada, explique le Dr Shanker Nesathurai, médecin hygiéniste de l'unité sanitaire de Haldimand-Norfolk.

Je suis très préoccupé par le fait que leur retour à la maison soit retardé par ces règles administratives liées à COVID-19 , a-t-il déclaré lors d'une mise à jour médiatique lundi.

Le Dr Nesathurai a estimé que plus de 100 travailleurs sont concernés dans les deux comtés.

Syed Hussan, directeur exécutif de l'Alliance des travailleurs migrants pour le changement, estime que le nombre de travailleurs migrants pris au pays s’élève à plusieurs centaines bien qu'il soit difficile de donner un chiffre exact.

Ces travailleurs n'ont pas accès à des aides au revenu. Beaucoup d'entre eux doivent soit payer un loyer soit de la nourriture pendant qu'ils sont coincés ici, et le gouvernement fédéral est responsable en dernier ressort de s'assurer que leurs droits soient respectés , a-t-il déclaré.

Il est impératif que le gouvernement prenne rapidement des mesures pour s'assurer que les travailleurs [...] coincés au Canada aient de l'argent pour se nourrir, prendre soin d'eux et puissent retrouver leur famille au plus vite.

Responsabilité du gouvernement fédéral

Selon un porte-parole, Emploi et Développement social Canada est conscient de la situation et travaille avec d'autres agences fédérales, les autorités locales et les agents consulaires pour renvoyer ces travailleurs à Trinité-et-Tobago le plus rapidement possible.

Cet effort consiste notamment à leur garantir l'accès au logement et aux aides au revenu auxquels ils ont droit, a écrit Isabelle Maheu dans un courriel.

Si nécessaire, le gouvernement peut envisager des options permettant aux travailleurs de demander une extension de leur statut d'immigration, d'être couverts par des soins de santé et d'autres services et, si nécessaire, d'avoir accès à diverses aides pendant qu'ils restent au Canada.

Une femme qui a répondu au téléphone au service de liaison avec les travailleurs du consulat général de Trinidad et Tobago à Toronto a déclaré que personne là-bas n'était en mesure de répondre immédiatement aux questions sur la situation.

Le Dr Nesathurai a déclaré que l'unité de santé a été en contact avec les fonctionnaires consulaires et a partagé son point de vue sur la façon dont les travailleurs pourraient être rapatriés en toute sécurité.

Le gouvernement de Trinidad et Tobago a mis en place un certain nombre de procédures administratives pour les travailleurs agricoles migrants en raison des inquiétudes concernant la propagation de COVID-19 dans leur pays, a-t-il dit.

Bien que le rapatriement des travailleurs soit une responsabilité fédérale, M. Nesathurai a déclaré que les agriculteurs locaux ont également un rôle à jouer.

Les propriétaires et les exploitants d'entreprises agricoles, je pense, reconnaissent qu'ils ont la responsabilité d'assurer la sécurité de leurs travailleurs et le service de santé continuera à plaider pour un logement sûr pour ces personnes , a-t-il déclaré.

Hivernage des dortoirs

Nous sommes soucieux de veiller à ce que les logements fassent le travail pour les personnes vivant pendant les périodes les plus froides de l'hiver.

Brett Schuyler, qui possède les fermes Schuyler près de Simcoe, emploie une centaine de travailleurs de Trinidad. Un seul a réussi à rentrer chez lui ce mois-ci.

M. Schuyler a déclaré que certains ont déjà demandé des prestations d'assurance emploi. Le gouvernement devra prolonger leurs permis de travail d'une manière ou d'une autre, a-t-il dit, puisque ceux-ci doivent prendre fin le 15 décembre.

Toute personne qui parvient à se faire inscrire sur une liste de vol a besoin des résultats d'un test COVID-19 effectué dans les 72 heures suivant le vol, a-t-il dit.

Nous fournissons du travail là où nous le pouvons , a-t-il déclaré. Mais je ne pense pas qu'ils vont laisser qui que ce soit rentrer à la maison cet hiver.

Ils devraient être chez eux avec leur famille maintenant , selon lui.

M. Schuyler a ajouté que ses dortoirs sont aménagés pour l'hiver et qu'il ne fait pas payer de loyer aux travailleurs. La plupart devaient partir à la mi-novembre.

Dans une année normale , a-t-il dit, ils seraient chez eux avec leur famille en ce moment.

M. Hussan a ajouté que certains travailleurs agricoles de l'Ontario ont contracté à COVID-19 au cours de l'été ou ont été contraints de se mettre en quarantaine à cause de différentes éclosions.