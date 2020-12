Laurent Duvernay-Tardif animera une émission jeunesse à Télé-Québec

Le médecin et joueur de la Ligue nationale de football co-animera à l’hiver 2021 Sans relâche, une émission jeunesse mettant en valeur les arts et les sports.

L’émission spéciale, qui sera diffusée pendant la semaine de relâche de l’hiver, aura pour but d’offrir une panoplie d’activités stimulantes aux jeunes tout en faisant la promotion de la créativité et de la persévérance scolaire.

La persévérance est l’élément clé qui m’a permis de réaliser mes rêves et d’atteindre mes buts, a déclaré Laurent Duvernay-Tardif par voie de communiqué. Par ailleurs, l’activité physique et la créativité sont des facteurs fondamentaux pour l’épanouissement des jeunes et pour leur réussite éducative. Tout ceci mis ensemble donne Sans relâche!

Anaïs Favron et Patrice Bélanger accompagneront le populaire athlète dans l’animation de l’émission qui proposera un programme combinant art et sport, mais également des activités scientifiques et culinaires ainsi que des expériences à reproduire à la maison.

Sans relâche sera diffusée chaque jour à 18 h du 26 février au 7 mars.