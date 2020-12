Élections générales de l’ACF : les bureaux de scrutin sont maintenant fermés

Le moment auquel seront dévoilés les résultats n’a pas été précisé. Le directeur général des élections de l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise , Pierre Tomson, a toutefois indiqué dans un courriel à Radio-Canada que l’équipe responsable du dépouillement compte procéder le plus rapidement possible .

M. Tomson a également spécifié que le comptage des bulletins a débuté aussitôt que les bureaux de scrutin ont fermé leurs portes.



Une fois [le dépouillement] effectué, les résultats seront vérifiés et communiqués à l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise . Ils feront, par la suite, l’objet d’un communiqué. Pierre Tomson, directeur général des élections de l’Assemblée communautaire fransaskoise

Les électeurs de Regina étaient appelés aux urnes pour élire deux personnes aux postes de députés communautaires de leur district électoral. À Moose Jaw, les électeurs devaient plutôt choisir entre deux candidats pour pourvoir le poste de député communautaire.

À l’heure du midi lundi, la directrice du scrutin à Regina, Elma Bos, a avancé qu’environ une centaine d’électeurs réginois au total se seraient rendus aux urnes lors des journées de scrutin samedi et lundi.

Suivez nos reporters en direct :

Des élections marquées par la pandémie

La pandémie a chamboulé bien des événements cette année et les élections générales de l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise n’en font pas exception.

Ces dernières devaient initialement se dérouler le 4 novembre, mais elles ont été repoussées au 30 novembre. L’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise souhaitait prendre le temps de se préparer à accueillir de façon sécuritaire des électeurs à l’intérieur d’un bureau de scrutin en temps de pandémie.

Les électeurs devaient porter le masque et respecter la distanciation physique à l’intérieur des bureaux de scrutin, autant lundi que samedi, lors du vote par anticipation. À Regina, Elma Bos a affirmé que les électeurs étaient coopératifs.

On a fait encore plus attention aujourd’hui. On a renforcé les mesures, on a accentué la distanciation et on a diminué les points de contact entre nous et les personnes votantes , a-t-elle souligné en entrevue lundi.

Selon Mme Bos, le tout s’est bien déroulé puisque les électeurs sont habitués à ces mesures en raison des élections provinciales et municipales qui ont eu lieu au cours des dernières semaines.

Avec les informations de Jean-Baptiste Demouy et Thomas Gagné