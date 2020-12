1M$ pour contrer la toxicomanie aux T. N.-O.

Selon un communiqué, l’argent servira à payer des campagnes de sensibilisation en collaboration avec les gouvernements et organisations autochtones ou non gouvernementales, de même que les administrations communautaires.

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Julie Green, met l'accent sur l’importance d’ajuster l’approche d’intervention en fonction des communautés visées, mais le travail sera coordonné par le comité territorial sur la consommation problématique de substances toxiques .

Il n’y a pas d’approche universelle pour s’attaquer à la toxicomanie. Ce n’est qu’en travaillant avec les gouvernements autochtones et les collectivités sur une approche concertée pour lutter contre l’alcoolisme et la toxicomanie que nous pourrons constater des progrès dans la résolution de ce grave problème de santé publique. Julie Green, ministre de la Santé et des Services sociaux

Le communiqué souligne que 47 % des hommes et 39 % des femmes aux T.N.-O.Territoires du Nord-Ouest affirment consommer de l’alcool de façon excessive au moins une fois par mois, soit quatre consommations ou plus pour les femmes et cinq ou plus pour les hommes. La moyenne nationale est de 19,1 %, selon Statistique Canada.