Des examens en classe jusqu’au 23 décembre au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue tiendra des examens en classe jusqu’au 23 décembre. Cette décision contraste avec celle du gouvernement du Québec de fermer les écoles primaires et secondaires à compter du 17 décembre, mais le directeur général du Cégep répond que son établissement n’est pas considéré comme un vecteur de transmission dans la population générale.

Sylvain Blais soutient aussi que les mesures de protection sanitaires sont bien respectées au sein de son institution. Probablement mieux que pour les gens qui vont à l’épicerie ou les gens qui vont faire leurs emplettes , croit-il.

Le gouvernement du Québec a proposé un contrat moral il y a quelques jours aux Québécois, à l'approche du temps des Fêtes.

Essentiellement, le premier ministre faisait allusion à une réduction maximale des risques, notamment avec le respect de la distanciation sociale ainsi que le port du masque.

Les gens portent le couvre-visage en tout temps dans leurs déplacements dans nos établissements et sont toujours à deux mètres de distance quand ils sont en classe , spécifie Sylvain Blais.

Plus tôt cet automne, des gens qui fréquentent le Cégep ont testé positif à la COVID-19 et la Santé publique a fait ses enquêtes épidémiologiques et en aucun temps nous n’avons dû fermer des classes ou des groupes parce que les mesures de sécurité mises en place sont suffisantes pour diminuer le risque de propagation au minimum .

Sylvain Blais, directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue (archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

Sylvain Blais soutient que les étudiants ont aussi une responsabilité et qu’ils doivent aussi se comporter correctement après et avant leur arrivée en classe .

Les étudiants et l’anxiété

Le directeur général rappelle aussi que le bouleversement de l’horaire des examens aurait provoqué encore plus d’anxiété au sein de la population étudiante.

On ne voulait pas bouleverser le calendrier pour ne pas augmenter l’anxiété chez les étudiants et ça laisserait plus de temps pour se préparer aux examens , fait-il valoir.