66 % des Saskatchewanais et des Manitobains veulent se faire vacciner contre la COVID-19

Les sondeurs affirment d'entrée de jeu que le taux d’approbation quant à la vaccination est faible et qu'une minorité importante est d'avis que les risques liés à la maladie sont surestimés. Ils prédisent que les autorités sanitaires feront face à des défis importants lorsque la campagne de vaccination pourra avoir lieu.

La Saskatchewan et le Manitoba se différencient peu du reste du pays. Les chiffres sur la vaccination volontaire se situent dans la moyenne nationale. 64 % des Canadiens qui ont répondu au sondage se disent favorables à se faire vacciner, tandis que 16 % ne croient pas qu'ils le prendront.

En comparaison, les Albertains sont moins enthousiastes à se faire inoculer le vaccin. Ils sont 62 % à être en désaccord et 15 % à ne pas le souhaiter.

En revanche, les Saskatchewanais et les Manitobains se distinguent par un plus grand soutien à la vaccination chez les enfants. Paradoxalement, les habitants des deux provinces sont ceux qui, parmi les Canadiens, soutiennent le plus que les risques liés au virus ont été exagérés.

Résultats du sondage en Saskatchewan et au Manitoba : Si un vaccin contre la COVID-19 est disponible, vous feriez-vous vacciner? 66 % sont favorables

16 % sont défavorables

18 % sont incertains

Ferez-vous vacciner vos enfants? 76 % sont favorables

13 % sont défavorables

11 % sont incertains

Je crois que les risques associés à la pandémie sont exagérés. 36 % en accord

64 % en désaccord

Je pense que nous pouvons vaincre la COVID-19 sans vaccin. 27 % en accord

73 % en désaccord

Vaccination obligatoire : oui, mais...

La position des Canadiens comme des Saskatchewanais et des Manitobains est plus nuancée sur la question de la vaccination obligatoire.

Dans les deux provinces, 57 % des répondants sont d’accord avec cette pratique alors que 34 % s'y opposent, à l’unisson avec l’ensemble du Canada.

Les Saskatchewanais comme les Canadiens craignent des effets secondaires que pourrait avoir un vaccin éventuel puisque 71 % des répondants se disent inquiets.