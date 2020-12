Le traversier Héritage I sort de sa cale sèche

Le navire Héritage I, qui assure la liaison entre Trois-Pistoles et Les Escoumins, est de retour à l'eau après d'importants travaux d’une valeur estimée à 5,4 millions de dollars. Le bateau devrait être fin prêt pour une saison complète à l’été 2021.

C'est ce qu'affirme le secrétaire de la Compagnie de navigation des Basques et maire de Notre-Dame-des-Neiges, Jean-Marie Dugas.

Le Groupe Océan va remettre les arbres de moteurs, mais on ne peut pas les ajuster avant une semaine. Une fois que ce sera fait, on le rentre à la marina de L'Isle-aux-Coudres pour le sortir au printemps, mettre les hélices et faire les tests nécessaires pour ramener le bateau à Trois-Pistoles , explique M. Dugas.

Ces travaux en cale sèche devraient permettre au navire d’assurer une liaison entre les deux rives pour encore au moins 40 ans.

Cette revitalisation du traversier, construit en 1973, se fait au terme d'une importante mobilisation citoyenne qui interpellait le gouvernement provincial.

Selon M. Dugas, les travaux n’auront finalement pas généré des dépassements de coûts aussi spectaculaires que ce que les pires scénarios prédisaient.

Avec les informations de Jérôme Lévesque-Boucher