Attaque au camion-bélier : Alek Minassian manque d'empathie, mais n'est pas psychopathe

Un psychiatre américain affirme qu'Alek Minassian manque d'empathie à l'endroit des autres et qu'il a développé très tôt une peur à l'endroit des femmes. L'individu a plaidé la non responsabilité criminelle relativement à l'attaque au camion-bélier qui a fait 10 morts et 16 blessés en 2018 à Toronto.