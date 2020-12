Racisme systémique et VIH, un cocktail dangereux pour les Autochtones

L'organisme qu'elle dirige depuis la Saskatchewan est au front de cette rude bataille pour enrayer le VIH chez les Autochtones, qui sont 2,7 fois plus susceptibles de le contracter que le reste des Canadiens.

Les dernières estimations de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), qui remontent à 2016, dressent un portrait inquiétant de la situation dans ces communautés : environ 11,3 % des nouvelles infections au VIH touchent des personnes autochtones, alors que celles-ci ne forment que 4,9 % de la population au pays.

Ils comptent également pour 10 % de tous les Canadiens vivant avec le VIH.

Devant cette surreprésentation, Margaret Kisikaw Piyesis n'est pas tendre envers le gouvernement. Les chiffres sont épidémiques dans les communautés autochtones. Pourtant, le gouvernement en fait bien trop peu pour les aider. S'il en faisait assez, on n'aurait pas de cas de VIH parmi des nouveau-nés.

Selon elle, une grande partie du problème est liée à la consommation de drogues injectables dans les communautés. Elle estime que des sites d'injections sécuritaires doivent voir le jour pour arriver à enrayer l'épidémie de VIH. Le RCAS a d'ailleurs financé, et inauguré en octobre dernier, un projet de ce type à Saskatoon, où l'on note même une augmentation des nouvelles infections.

Mme Kisikaw Piyesis trace un lien direct entre la consommation de drogues ou d'alcool, le racisme systémique, et les décès de personnes autochtones souffrant du VIH. Trop de gens émettent des jugements à savoir qui devrait se faire soigner et qui ne devrait pas , dit-elle.

Les professionnels de la santé et les travailleurs de première ligne devraient prodiguer les plus grands soins à ceux qui sont les plus mal en point, et non les repousser ou leur demander de partir parce qu'ils sont en état d'ébriété ou qu'ils ont consommé de la drogue. Et pourtant, c'est ce que l'on voit. Il y a beaucoup de racisme systémique.

Margaret Kisikaw Piyesis, présidente-directrice générale du Réseau canadien autochtone du sida