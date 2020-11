Mes aliments dépanneurs en cuisine

Des légumineuses en conserve  (Nouvelle fenêtre) : une fois rincées, je les réchauffe dans un chili, une soupe ou un plat de pâtes, je les ajoute directement à une salade-repas ou je les transforme en houmous. Lentilles, haricots variés, pois chiches, le choix est vaste et il est difficile de faire plus rapide! Comme elles sont interchangeables dans la plupart des recettes, n’hésitez pas à utiliser celles que vous avez sous la main.

Des légumes surgelés : pas besoin de sortir la planche à découper. J’ajoute des petits pois surgelés dans un cari indien ou des grains de maïs à un riz mexicain, un chili, une salsa, un burger ou une chaudrée, et le tour est joué.

Du poisson et des fruits de mer en conserve (thon, saumon, chair de crabe, palourdes, etc.): ils sont déjà cuits, pas chers comparés à leur équivalent frais, et parfaits dans un gratin ou un plat de pâtes, sur une pizza, en garniture à sandwich ou dans une salade.