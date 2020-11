Après Twitter, c’est au tour de Spotify de se lancer dans les stories

L’esprit des Fêtes commence à s’installer dans les foyers et Spotify profite de l’occasion pour tester une nouvelle fonction de stories, réservée pour l’instant aux artistes en vedette dans ses listes d'écoutes musicales.

C’est notamment le cas de la compilation Christmas Hits dans laquelle on peut voir de courtes vidéos de Jennifer Lopez, Kelly Clarkson ou encore Pentatonix discuter de leurs chansons préférées de Noël.

Des stories apparaissent également sur d’autres listes d’écoute, telles Tear Drop, qui répertorie des titres emo rap pour les personnes incomprises , et une version revisitée de Good News, le premier album de Megan Thee Stallion.

Une fonction limitée

Jusqu’à présent, seul un cercle restreint de vedettes peuvent télécharger des stories et une partie seulement des utilisateurs et utilisatrices de la plateforme ont la possibilité de les visionner. Spotify n’a pas voulu préciser si cette nouveauté serait déployée à plus grande échelle.

Nous effectuons régulièrement un certain nombre de tests dans le but d'améliorer l’expérience des internautes , a déclaré un porte-parole de Spotify dans un communiqué.

Ce n’est pas la première fois que la plateforme flirte avec un outil du genre. Au début de l’année 2020, des internautes d’influence, dont la vlogueuse Summer Mckeen, ont pu ajouter des stories à leurs listes musicales.

Cette nouveauté survient alors que nombre de grandes plateformes, comme Twitter et LinkedIn, ont annoncé récemment se lancer dans l’aventure des courts récits vidéos. Cette fonction a d’abord été popularisée par Snapchat avant d’être imitée par Instagram, Facebook, YouTube et maintenant Spotify.