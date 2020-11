Congelez votre pâte de tomates pour ne plus la gaspiller.

Lorsqu’une recette ne demande qu’une petite quantité de pâte de tomates pour cuisiner, avouez que c’est bien embêtant de devoir ouvrir une conserve sans l’utiliser au complet! Vous ne savez pas quoi faire avec le reste? Vous l’oubliez au fond du frigo et vous finissez souvent par la jeter?

Voici mon truc pour ne plus gaspiller la pâte de tomates: je congèle les surplus en portions que j’ajoute ensuite directement dans mes plats, au besoin. C’est super pratique, écolo et économique!

Répartissez le surplus de pâte de tomates par cuillérées de 15 ml (1 c. à soupe) sur une assiette tapissée de papier parchemin. Placez l’assiette au congélateur. Une fois la pâte de tomates congelée, déposez les boules dans un contenant hermétique et conservez-les au congélo jusqu’à un an.

Ajoutez-les directement dans les plats en cours de cuisson comme un mijoté, une sauce pour les pâtes ou la pizza, une soupe, un chili ou des légumes poêlés. Ajoutez-les dans une marinade pour la viande, la volaille, le poisson ou le tofu, en les laissant décongeler directement dans votre contenant à marinade. Pour dépanner, la pâte de tomates allongée avec un peu d’eau peut remplacer une petite quantité de tomates broyées dans une recette.

Avec ce truc simple, vous en aurez toujours à portée de main. Fini le gaspillage de pâte de tomates!

Par Geneviève O’Gleman Dt.P. Nutritionniste – Savourer.ca  (Nouvelle fenêtre) – tous droits réservés