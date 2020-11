La ECHL conclut une entente de 5 ans avec Trois-Rivières

Si tout se passe bien, le groupe Deacon Sports and Entertainment Ltd (DSE) et la Ville de Trois-Rivières pourront prolonger cette entente de cinq ans à deux reprises. À moins d’un désastre financier, l’équipe sous la direction de Marc-André Bergeron devrait donc opérer à Trois-Rivières pour les 15 prochaines années.

La ECHL est une ligue professionnelle qui permet aux joueurs de se développer en vue de jouer dans les calibres plus élevés. La ligue se situe deux niveaux sous la Ligue nationale de hockey. Son directeur général, Marc-André Bergeron, refuse toujours de confirmer l’association éventuelle entre son équipe et le Canadien de Montréal. Dans l’éventualité où une entente serait annoncée, Trois-Rivières accueillerait les joueurs de réserve du Rocket de Laval qui eux, sont occasionnellement appelés en renfort chez le Canadien.

L’argent dans les coffres de DSE

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, parle d’une entente gagnant-gagnant . Le circuit comptait la saison dernière 25 équipes aux États-Unis et une seule au Canada. Le Beast de Brampton (Ontario) était jusqu’ici la seule équipe en sol canadien.

Le Colisée va héberger un produit sportif unique au Québec! L’arrivée du hockey professionnel en sol trifluvien va générer d’importantes retombées économiques, de la notoriété pour la Ville et de la fierté pour la population , explique Jean Lamarche.

La ville demeurera gestionnaire du nouveau colisée, mais le groupe DSE aura de nombreux privilèges en tant que principal locataire des lieux. Le bail inclut la location des heures de glace et l’utilisation des loges, mais aussi de nombreuses activités lucratives comme la gestion des concessions alimentaires, les revenus d’affichage publicitaire, ainsi que l’exploitation de la boutique souvenir et de la billetterie.

Culture Trois-Rivières aura la possibilité d'organiser des spectacles culturels au Colisée, mais le groupe DSE pourra également plancher sur une programmation de spectacles à saveur sportive.