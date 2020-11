85 décès liés à la COVID-19 rapportés en novembre dans la région

Dans la région, il y avait eu 16 décès en octobre et 26 lors de la première vague de coronavirus. C’est donc dire que la deuxième vague a fait 101 morts jusqu’à présent, soit presque quatre fois plus que la première.

En termes de proportion, 67 % des décès en lien avec la COVID-19 pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean sont survenus en novembre, alors que cette proportion atteint à peine 10 % au Québec.

On parle plus particulièrement de personnes âgées, mais on a quand même eu des personnes dans la quarantaine, dans la cinquantaine qui avaient quand même des facteurs qui prédominaient pour que le virus les atteignent. C’est d’une très grande tristesse , a commenté la présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Labbé, en entrevue lundi.

Depuis le 1er novembre, il n’y a eu que deux journées où un aucun décès n’a été rapporté dans la région. Lundi, le bilan était de 116 nouveaux cas et deux décès additionnels.

Selon les données de 2019, le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte pour 3,25 % de la population du Québec.

En majorité dans les CHSLD et les RPA

La majorité des décès sont survenus en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée et en résidences privées pour aînés ( RPArésidence privée pour aînés ) .

En novembre seulement, 32 résidents du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Jacques-Cartier sont morts, sur un total de 75 patients infectés.

Viennent ensuite les RPArésidence privée pour aînés avec 30 décès, tous survenus depuis le 9 novembre. Selon les données quotidiennes publiées par Québec dans l’État de situation des cas confirmés et des décès par RPArésidence privée pour aînés , les deux endroits les plus touchés sont le Manoir Champlain, à Chicoutimi, et la Villa des Sables, à Jonquière, avec six décès.

Le bilan risque cependant de continuer à s’alourdir au Manoir Champlain avec 43 nouveaux cas positifs chez les résidents en deux jours, pour un total de 146 résidents atteints. La Villa des Sables a eu un cas additionnel depuis six jours.

À Alma, le Domaine des aînés affiche quatre décès.

Le Manoir Champlain est situé dans l'arrondissement de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Le virus frappe très fort. Ce n’est plus seulement en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée . C’est dans nos résidences, c’est dans nos centres hospitaliers. Il y a des gens qui étaient en résidences pour personnes âgées qui se sont retrouvés aussi à l’intérieur de nos services et qui malheureusement sont décédés , a poursuivi Mme Labbé.

En date du 30 novembre, il y avait 429 résidents de RPArésidence privée pour aînés avec des résultats positifs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont 67 de plus lundi. Huit des 18 RPArésidence privée pour aînés considérés en situation critique par Québec sont situés au Saguenay-Lac-Saint-Jean.