Je suis un animal magique : la vraie nature de Lord Byrun

Les animaux, c’est quelque chose que la nature peut nous expliquer de la vie. Lord Byrun, auteur-compositeur-interprète

L'artiste de Riceton, dans le sud de la Saskatchewan, explore la condition humaine dans ce nouvel album. Mes chansons sont une expression de soi, comment on fait sens du moi et de notre société, comment on fait sens de ces tensions humaines? , confie-t-il.

Il explique que le titre de son album fait référence à la dualité de l’humain. Des côtés plus négatifs que l’on veut cacher qui est un peu l’animal, mais aussi le côté magique en nous, celui que l’on veut partager avec le monde.

Je vois mes chansons comme mes créatures, mes enfants, tu peux leur donner la vie, mais au fond ils viennent de quelque part d’autre. Lord Byrun, auteur-compositeur-interprète

Lord Byron parle de son processus d’écriture comme étant mystérieux et automatique. C’est presque sacré, je ne comprends pas tout pour être honnête, j'essaie de ne pas forcer la chose, mais je travaille toujours sur mes textes , explique-t-il

La langue est juste tellement riche, c’est comme être un satellite toujours en train de recevoir des données. Lord Byrun, auteur-compositeur-interprète

Poète à ses heures, Lord Byrun puise son inspiration du monde qui l'entoure, parfois d’une bribe de conversation et parfois d’un vers d’oreille.

Il s’est entouré de plusieurs musiciens, soit James Anderson à l’harmonica et au synthétiseur, Christian Kongawi aux percussions, Sean McCannell et Keiran Semple à la guitare, Neil Kirby à la basse, Éric Tessier à la batterie, l’artiste ygretz et Étienne Fletcher aux cœurs, Carter Powley à la flûte, à la clarinette et au saxophone, ainsi que Lucas Feser aux tables tournantes.